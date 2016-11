Untergrund an Justus-von-Liebig-Straße hält Belastung nicht stand

Tragfähigkeit: mangelhaft

Dietzenbach - Der aktuelle Stand der Bauarbeiten an der Justus-von-Liebig-Straße: Kanalarbeiten abgeschlossen, unvorhersehbare Probleme aufgetaucht. Das wird Verkehrsteilnehmer wie Anlieger wohl nicht gerade freuen.

Noch sind die Bauarbeiten in vollem Gange. „Die aufwändigen und komplexen Kanalarbeiten konnten planmäßig abgeschlossen werden, anfang Dezember wird der Asphalt auf der östlichen Straßenseite aufgebracht, sodass dieser Part zu 95 Prozent fertiggestellt ist“, teilt die Stadt mit. Ab Weihnachten sei auch ein halbseitiges Anfahren des anliegenden Gewerbes wieder möglich, denn „lediglich die rund vier Zentimeter hohe Deckschicht des Straßenbelags“ müsse noch aufgebracht werden. Die komplette Durchfahrt sowie die Zufahrt von der Kreisquerverbindung 174 sind laut Stadt aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt. Im Anschluss an das Auftragen der Deckschicht ist die westliche Straßenseite einschließlich der Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen an der Reihe.

Unvorhersehbare Probleme gab es bei der Belastbarkeitsprüfung des Untergrunds: „Die Tragfähigkeit des Bodens ist erst nach dem kompletten Aushub bei 65 Zentimeter Tiefe durch Druckversuche als mangelhaft festgestellt worden.“ Und das, obwohl vorangegangene erste Probemessungen laut Stadt unauffällig gewesen seien.

Die nun festgestellte Tragfähigkeit des Untergrunds liege im gesamten ersten Bauabschnitt weit unter dem nötigen Wert, sodass der Boden auf ganzer Fläche um 30 Zentimeter ausgetauscht und durch tragfähigeres Material ersetzt werden müsse. Sprich, der ursprüngliche 65 Zentimeter dicke Straßenaufbau wird auf 95 Zentimeter erhöht, um ausreichend Traglast zu gewährleisten, da die Straße – insbesondere durch Lkw – hohen Verkehrsbelastungen ausgesetzt ist.

Im Vergleich zu den bisherigen Erfahrungswerten bei Baumaßnahmen auf der Liebig-Straße sei die Tragfähigkeit in besagtem Abschnitt um ein Vielfaches niedriger, informiert die Stadt. „Dadurch kommt es bedauerlicherweise zu Verzögerungen bei der Fertigstellung.“

Aufgrund des „erheblichen Mehraufwandes“, der Weihnachtsfeiertage und den im Tiefbau üblichen Betriebsferien am Jahresanfang rechnet die Stadt mit einer Fertigstellung Ende März. Dadurch verschieben sich die Bauabschnitte zwei und drei voraussichtlich in die Jahre 2018 und 2019, „um Verkehrsbehinderungen für die Anlieger zeitlich zu entzerren“. (Ron)