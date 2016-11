Kampf gegen böse Meerhexe im Zirkus Chicana

Arielle im Bürgerhaus

+ © W ittekopf Eine niveauvolle, bunte Show bietet der Zirkus Chicana im Capitol. Die Geschichte der Meerjungfrau Arielle (rechts) untermalen die Klänge des Musikschul-Orchesters. © W ittekopf

Dietzenbach - Es hat längst eine eigene Tradition und ist doch jedes Jahr wieder anders, bunter und vielfältiger: Das Weihnachtsmärchen, das eine Kooperation Dietzenbacher Künstler pünktlich zum ersten Advent auf die Bühne des Bürgerhauses bringt, besticht auch diesmal durch Kreativität und beachtliche Leistungen.

Die Geschichte von Arielle, der kleinen Meerjungfrau, steht im Mittelpunkt der Aufführungen, für die sich die Akrobaten des Kinder- und Jugendzirkus Chicana, eine Orchestergruppe der Musikschule, die Künstlerin Uschi Heusel sowie das Veranstaltungsteam des Bürgerhauses nun zum neunten Mal zusammengetan haben. Dabei setzen die Beteiligten alles daran, dass sich der vielseitige Stoff in voller Pracht entfalten kann. Sehr zur Freude der Schüler, die gestern die rasante Premiere im Bürgerhaus erleben durften.

Arielle ist die Tochter von Triton, dem König der Meere. Den Menschen zugeneigt, verliebt sie sich in den Prinzen Eric, der gleich neben der Küste lebt. Doch bis sie tatsächlich ein Mensch werden kann und Eric heiraten darf, entwickelt sich eine turbulente Handlung, in der nicht zuletzt die böse Meerhexe Ursula eine wesentliche Rolle spielt.

70 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene des Zirkus Chicana setzen die Geschichte mit akrobatischen und schauspielerischen Fähigkeiten gelungen um. Bereits zu Beginn glänzt eine kleine Meerjungfrau, die scheinbar so ganz ohne Beine gekonnt über die Bühne wirbelt. Auch die Jüngsten bezaubern als Töchter des Königs Tritons nicht nur in ihren roséfarbenen Kostümen, sondern bereits mit beachtlicher Bodenakrobatik. Und immer wieder gehen sogar die Meerjungfrauen in die Luft, zeigen gewagte Darstellungen an Tuch, Vierer- und Solo-Trapez. Das bunte Meervolk kann sich ebenso gut präsentieren, es gibt Gesang und Jonglage, Tanz und Balance-Acts auf dem Hocheinrad, und die quirlige Krabbe Sebastian, der Aufpasser von Arielle, macht einfach Spaß.

Inszeniert haben die Geschichte die beiden Chicana-Chefinnen, Diana und Sheila Williams. „Es ist immer wieder eine Herausforderung, eine Erzählung mit den Möglichkeiten der Zirkuskunst darzustellen, aber gerade das macht auch besondere Freude“, sagt Diana Williams.

Ergänzung findet das Geschehen auf bezaubernde Weise in den Bühnenbildern von Uschi Heusel. Angesichts der farbenfrohen Unterwasserwelt oder der tobenden Wellen an der Oberfläche kann sich die Fantasie der Zuschauer gut vertiefen. Und findet Abrundung in der Musik des Musikschul-Orchesters. Neben den Liedern, die klassisch zu Arielle gehören, klingen unter der Regie von Joachim Neumann, Leiter der Musikschule, und Klavierlehrer Christian Tutschek stimmungsvolle Medleys durch den Saal; Klassiker wie die alten Songs des Musicals Hair, etwa „Aquarius“ und „Sunshine“, bereichern das Geschehen. „Wir sind eine tolle Truppe, für so eine Aufführung braucht es Musiker mit Erfahrung und Flexibilität“, stellt Neumann fest. In solchem Miteinander entstehe jedes Jahr ein Kultur-Event komplett aus Dietzenbach. Das sei schon lange nicht mehr überall möglich. „Angesichts der klammen öffentlichen Kassen werden solche Kooperationen auch die Kultur der Zukunft sein“, meint Diana Williams. (cz)