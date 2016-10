Zweitwohnungssteuer: Stadt verzeichnet Mehraufwand

Bis zum Jahresende sollen alle Bescheide verschickt worden sein

Dietzenbach - Als Stadt unter dem Kommunalen Schutzschirm ist Dietzenbach gehalten, alle Einnahmemöglichkeiten zu prüfen und möglichst viele umzusetzen. So hatten die Stadtverordneten im Juni 2014 eine Zweitwohnungssteuer beschlossen. Von Christoph Zöllner

Mehr als zwei Jahre später sind immer noch nicht alle Bescheide zugestellt. Die ersten Bescheide waren Ende Juli 2016 versandt worden, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte. Bis zu diesem Schritt sei eine intensive Vorarbeit zu leisten gewesen. In einem ersten Schritt mussten die Mitarbeiter die Software auswählen, installieren und justieren. „Gerade die optimale Einstellung und vor allem die Schnittstelleneinrichtung zur Finanzsoftware war zeitlich umfangreich und technisch komplex“, teilt die Stadt mit.

Aber auch bei den erforderlichen Meldedaten kam es zu Problemen. So zeigt sich, dass einige Rückmeldungen – Datenübermittlung zwischen den Meldeämtern – zu Personen mit Zweitwohnsitz nicht eingegangen waren. „Dies kommt vor, wenn Personen mit ihrem Hauptwohnsitz von einer Kommune in eine andere umziehen. Wenn das dortige Meldeamt diese Information aber nicht an das Dietzenbacher Meldeamt, in dem der Zweitwohnsitz eingetragen ist, weitergibt, kann der Bescheid nicht zugestellt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Das habe zu einem Mehraufwand geführt. Es sei nun geplant, sämtliche Bescheide bis zum Ende dieses Jahres zuzustellen. Die zusätzliche Aufgabe sei zwar Neuland für die Fachabteilung, werde aber „mit viel Engagement neben dem normalen Betrieb und ohne zusätzliches Personal erledigt“.

Rund 2000 Bürger, darunter beispielsweise Studenten, hatten im Jahr 2014 einen Zweitwohnsitz in Dietzenbach gemeldet. Lange Zeit, noch vor dem Sprung unter den Rettungsschirm des Landes Hessen, war man in der Dietzenbacher Kämmerei skeptisch, ob die möglichen Erträge aus einer Zweitwohnungssteuer in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand stehen würden. Inzwischen, trotz der beschriebenen Schwierigkeiten, gibt man sich offiziell zuversichtlich: „Nach bisherigen Einschätzungen kann die Frage, ob der Verwaltungsaufwand durch die Einnahmen zu rechtfertigen sind, mit Ja beantwortet werden.“ Sollten die umfangreichen Aufstellungs- und Einrichtungsarbeiten abgeschlossen sein, halte sich der Aufwand der Verwaltung in Grenzen; im Rathaus wird er als „gering“ eingestuft.

Eine Sichtweise, die nicht in allen Kommunen vorherrscht. So kam etwa Babenhausen zu einem anderen Ergebnis. Dort hat man Angst, dass sich immer mehr Menschen abmelden, die nur eine Nebenwohnung im Ort haben. Eine Befürchtung, die bereits durch Daten genährt wird: So seien derzeit noch 442 Menschen mit Zweitwohnsitz gemeldet. Bevor sie die Stadt angeschrieben hatte, waren es noch mehr als 800. Der Verwaltungsaufwand sei enorm, und die Wenigsten hätten aus ihrem Neben- einen Hauptwohnsitz gemacht. Dabei hatten die Stadtoberen auch darauf spekuliert, dass mehr Erstwohnsitze und damit zusätzliche Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen des Landes und ein größerer Anteil an der Einkommenssteuer herausspringen könnten.

Die Erfahrung in Babenhausen deckt sich mit Erkenntnissen des Steuerzahlerbundes. Der BdSt hält eine Zweitwohnsitzsteuer für Unsinn. Vor einem Jahr hatte er eine Umfrage unter 80 nordrhein-westfälischen Kommunen veröffentlicht, wonach ein solcher Schritt kaum die Verwaltungskosten deckt.

In Hessen wird in mehr als 20 Städten, darunter Offenbach, Hanau, Darmstadt und Kassel, eine Zweitwohnungssteuer erhoben. In Dietzenbach liegt sie bei zehn Prozent der jährlichen Kaltmiete; das Geld wird in vierteljährlichen Teilbeträgen fällig. Mit belastbaren Aussagen zum Stand der Zweitwohnungen und den Einnahmen ist der kreisstädtischen Verwaltung zufolge in der ersten Jahreshälfte 2017 zu rechnen.

