3000 Jugendliche bei Ausbildungsmesse der Weibelfeldschule

Azubis mit kurzem Draht zu Schülern

+ © Sauda Im Hauptgebäude drängten sich Hunderte Schüler an den Ständen vorbei. Die Veranstalter schätzen, dass sich rund 3000 Mädchen und Jungen Tipps für die Berufswahl holten. © Sauda

Dreieich - Letztes Jahr ist Sevdenur Özgün noch mit Klassenkameraden über die große Ausbildungsmesse in der Weibelfeldschule gelaufen. Jetzt steht sie selbst hinter einem Messestand in der Aula und berät jüngere Schüler. Von Cora Werwitzke

Die 20-jährige Dreieicherin hat vor Kurzem ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement beim Darmstädter Chemiekonzern Merck angefangen. „Als ich erfahren habe, dass wir hier wieder mit einem Stand präsent sein werden, konnte ich mir die Chance doch nicht entgehen lassen, an meiner ehemaligen Schule vorbeizuschauen“, sagt sie schmunzelnd. Gerade hat sie einem jungen Besucher erklärt, wie sich die Ausbildung verkürzen lässt und auf was es bei der Bewerbung ankommt – „das ist nicht so gruselig wie bei anderen Firmen“, wirft sie verschwörerisch ein.

Sevdenur Özgün ist ein Paradebeispiel für die vielversprechenden Chancen der Messe. Denn vor einem Jahr war sie es, die sich bei Merck über die Ausbildungsbedingungen informierte. 90 Firmen, Institutionen und Hochschulen stellen sich in zwei Schulgebäuden vor, rund 3000 Schüler schieben sich an den Ständen vorbei – darunter ganze Jahrgänge der Weibelfeld-, Max-Eyth- und Heinrich-Heine-Schule und Jugendliche aller Langener Schulen. Vor allem bei den regional verankerten Betrieben treffen sie häufig auch auf Azubis. „Das hat sich tatsächlich verändert“, sagt Schulleiterin Marianne Kral mit Blick auf die seit 19 Jahren von der Weibelfeldschule und dem Förderverein ausgerichtete Messe. „Früher kamen viele mit Schlips und Kragen – das wirkte wie eine Barriere.“ Inzwischen geben eben auch fast Gleichaltrige Tipps. Marianne Kral ist bei ihrem Gang über die Messe neben Sevdenur Özgün drei, vier weiteren ehemaligen Schülern über den Weg gelaufen – „das freut uns natürlich besonders!“

+ Die Max-Eyth-Schule ist mit ihren beruflichen Zweigen für viele Schüler interessant – Rat und Hilfe gab’s von diesen Vertreterinnen. © Sauda Während es draußen pausenlos regnet, herrscht im Hauptgebäude ein stattlicher Geräuschpegel. Die Aussteller reichen von A wie Aldi GmbH bis zu V wie Volksbank Dreieich. An Ständen wie der Deutschen Lufthansa und der Flugsicherung kommen die Berater aus dem Reden gar nicht heraus, so dicht sind ihre Stände belagert. Auch vor dem im Hof geparkten Ausbildungs-Truck der Bundeswehr bildet sich eine Schlange. Weniger bekannte Firmen buhlen mit bunten Werbebannern und einer lockeren Ansprache um Interessenten. Mittendrin: Moritz Schaub und Jonas Schwarz vom schuleigenen AV-Studio, die zusammen mit Mitschülern einen Film über die Messe für das Dreieich-Fernsehen drehen. „Jeder von uns hat sich zwei Firmen vorgenommen und Fragen vorbereitet“, erzählt Moritz Schaub. Gerade haben sie ein Interview mit einem Handwerker abgedreht. „Das Ganze wird am Ende auch benotet“, fügt Jonas Schwarz hinzu.

Ein paar Meter weiter nimmt sich eine Neuntklässlerin der Heinrich-Heine-Schule mit ihren Freunden eine Auszeit. „Ich war bei Fielmann, der AOK und hab mich über Krankenpflege informiert – aber viele wollen einen Realschulabschluss“, erzählt die Hauptschülerin. Sie überlege ohnehin, vor einer Ausbildung noch die zehnte Klasse zu machen. Nächstes Jahr könnte die Suche also noch konkreter werden.

Ausbildungsmesse an der Weibelfeldschule Zur Fotostrecke

Karin Ritter kann bestätigen, dass sich viele erstmal grob orientieren wollen. Die Leiterin einer in Offenbach ansässigen Altenpflegeschule ist mit zwei ihrer Schüler gekommen. „Uns geht es darum, vor allem bekannt zu werden“, sagt sie. Der Messestand sei eine von mehreren Werbemaßnahmen, um händeringend gesuchte Fachkräfte auszubilden. Zu den seit 19 Jahren sehr treuen Ausstellern zählen eine Etage tiefer die Stadtwerke Dreieich, die sich zusammen mit der für den Bäderbetrieb zuständigen Stadt-Holding vorstellen. Die Stadtwerke selbst bilden zwar stets nur einen Anwärter aus, aber nach den Worten von Ausbildungsleiter Herbert Murmann vergeben die Stadtwerke regelmäßig auch Praktikumsplätze.

Im schräg gegenüberliegenden Oberstufengebäude geht es wesentlich ruhiger zu. In mehreren separaten Räumen stehen stündlich Vorträge mit Titeln wie „Wege ins Ausland“ oder „Lehrer werden – Lehramt studieren“ zur Auswahl. Insgesamt flankieren 53 Vorträge, sieben Workshops und 120 Bewerber-Check-ups zur praxisnahen Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche den Messebetrieb. Im Untergeschoss verkauft eine Gruppe Abiturienten gut gelaunt Kaffee und Kuchen, um ihre Abi-Kasse aufzubessern. Außerdem stellen Hochschulen und Berufsakademien ihre Fächer und Studiengänge vor – ihre Vertreter sind teils aus Aschaffenburg, Oestrich-Winkel oder Frankfurt angereist. Julian Führer und Ahmad El-Beit – beide Zehntklässler an der Langener Dreieichschule – lassen sich gerade von Jutta Klause über die Studienmöglichkeiten an der TU Darmstadt aufklären.

Beide sind hinterher zufrieden: „Ich weiß jetzt, dass es für Physik oder Chemie keinen Numerus Clausus gibt“, meint Julian Führer. Sein Mitschüler hat sich den Unterschied zwischen Maschinenbau und Elektrotechnik erklären lassen. „Wenn so junge Interessenten zu uns kommen, merken wir häufig, dass sie sich an sehr geläufige Studiengänge oder Schulfächer halten“, erzählt Jutta Klause. Ihre Aufgabe sehe sie dann unter anderem darin, auch verwandte Studiengänge, die vielleicht besser passen, ins Bewusstsein zu rufen. Bei Ahmad El-Beit könnte das zum Beispiel Mechatronik sein. Noch, sagen die beiden, sei ja zwei Jahre Zeit für die Entscheidung.