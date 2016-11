„Fühlen uns ungerecht behandelt“

Ärger wegen Platzsperrung

Dreieich - Sportplatzgebühren, ein Gutachten, das die Schließung zweier Anlagen vorschlägt, die Rolle des SC Hessen, die einigen Funktionären anderer Vereine missfällt, der Eindruck, von der Stadt ungerecht behandelt zu werden – in der Dreieicher Fußball-Landschaft gärt es gewaltig. Von Frank Mahn

Die Fußballabteilung des TV Dreieichenhain klagt nun darüber, dass vergangenes Wochenende nahezu alle Plätze gesperrt waren. Der Magistrat hält dagegen. „Können wir künftig nur noch „Schön-Wetter-Sport“ betreiben und Rasen- sowie Tennenplätze lediglich zwischen April und Oktober nutzen?“, fragen die Verfasser in einem Offenen Brief. „Wir fühlen uns nicht erst jetzt ungerecht behandelt – nicht nur gegenüber Vereinen, die auf Kunstrasenplätze zurückgreifen können“, artikulieren die TVD-Fußballer ihren Frust.

Lesen Sie dazu auch: TVD übernimmt Teile der Sportanlage an der Koberstädter Straße FWG-Anfrage ärgert Burlon Auslöser ist die von der Stadt verfügte Sperrung der Plätze vergangenes Wochenende. Die Hainer verstehen nicht, dass bereits Anfang/Mitte November Sportplätze im Stadtgebiet nicht genutzt werden können. Es seien weder Regen noch Schnee angesagt gewesen. Ein ordentlicher Spielbetrieb sei so nicht zu gewährleisten, heißt es in dem Brief. Natürlich müssten Rasenplätze bei schlechten Witterungen geschont werden, „doch warum müssen Jugend und Aktive ihren Spielbetrieb einstellen, wenn Tennenplätze in akzeptablen Zuständen vorliegen. Nur weil freitags nach 12.30 Uhr kein städtischer Mitarbeiter mehr linieren kann bzw. bereits im Wochenende ist?“ Die TVD-Kicker wünschen sich mehr Mitspracherecht und größeren Handlungsspielraum.

Zwar bemühe sich die Stadt um Ausweichmöglichkeiten – zum Beispiel an der Maybachstraße – doch reiche das ob der vielen Mannschaften nicht aus. Dort seien „weniger traditionsreiche Vereine beheimatet, deren Spielbetrieb natürlich regulär auf dem Kunstrasen stattfinden kann“, moniert der TVD und fordert gleiche Bedingungen für alle. Es könne auch nicht angehen, dass Freundschaftsspiele (SoMa/Alte Herren) dem aktiven Punktrundenbetrieb vorgezogen würden – nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. So habe am Samstag ein A-Jugendpunktspiel des JFV Dreieichen/Götzenhain 2014 abgesagt werden müssen, da zeitgleich ein Somaspiel auf der Maybachstraße ausgetragen worden sei. Beide Partien hätten zuvor in Dreieichenhain stattfinden sollen, das eine beim TVD, das andere beim SVD. Die Verfasser des Briefs wünschen sich Lösungen, „die für alle Seiten eine Verbesserung mit sich bringen“.

+ Nur die beiden Kunstrasenplätze in Offenthal und Sprendlingen waren am 12./13. November freigegeben. Nicht auszuschließen, dass die Farbe Rot auf der Sportplatz-Infotafel der Stadt auch an diesem Wochenende dominieren wird. © Quelle: Homepage der Sta dt Dreieich Im Rathaus hat man eine andere Wahrnehmung. In der Zeit von November bis März sei witterungsbedingt immer mit temporären Sperrungen zu rechnen. „Langjährig gelebte und bislang nicht kritisierte Praxis in Dreieich ist die wöchentlich freitags zum spätestmöglichen Zeitpunkt in individueller Absprache mit den zuständigen Platzwarten durchgeführte Prüfung der Nutzbarkeit der Kunstrasen-, Rasen- und Tennenplätze“, entgegnet Erster Stadtrat Martin Burlon. Die am 11. November im Laufe des Vormittags bekanntgegebene Sperrung sei aufgrund der mehrtägigen Regenfälle notwendig gewesen, ein Abstreuen unmöglich. Ausschlaggebend für das Nutzungsverbot sei nicht die Wettervorhersage gewesen, sondern der schlechte Zustand der Plätze. Burlon verweist auf vergleichbare Entscheidungen in Obertshausen oder Dietzenbach.

Noch am Freitag sei mit den betroffenen Vereinen nach Lösungen gesucht worden. Dass vier Spiele ausfielen, wäre aus Sicht der Stadt nicht notwendig gewesen. Man hätte sie auf die beiden Kunstrasen verteilen können. Doch der JFV 2014 habe sich nicht mehr gemeldet. Die Vereine hätten sich allerdings auch untereinander arrangieren können, ohne die Stadt zu informieren, so Burlon. Das sei durchaus nicht unüblich.

Ein kleines Revanchefoul kann sich der Erste Stadtrat nicht verkneifen. Die Verfasser verschwiegen, dass es sich bei den beiden Altherrenspielen um zwei Mannschaften handelt, die zwei Stammvereinen des JFV, dem TVD beziehungsweise dem SVD, angehörten. Eine vereinsinterne Absprache hätte also eine Austragung der Jugendspiele ermöglichen können, merkt Burlon an. Nach dem anhaltenden Regen in den vergangenen Tagen sieht es fürs Wochenende nicht rosig aus. Eine erneute Sperrung sei nicht auszuschließen, so der Erste Stadtrat. Sollte heute so entschieden werden, stünden Mitarbeiter der Verwaltung „bei Bedarf gerne auch über die üblichen Anwesenheitszeiten hinaus als Ansprechpartner zur Verfügung“ – eine rechtzeitige Kontaktaufnahme vorausgesetzt.

