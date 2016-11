Feuerwehr löscht Flammen schnell

Brand in Sprendlingen

+ © Feuerwehr Die Feuerwehr verhindert ein schnelles Ausbreiten des Feuers. © Feuerwehr

Dreieich - Fahrlässige Brandstiftung wird als Ursache eines Brandes vermutet, zu dem die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in die Straße Am Gänsgraben in Sprendlingen ausrückte. Im Hinterhof war eine Mülltonne in Brand geraten.

Die Flammen drohten vom Anbau eines Wohnhauses auf den Dachstuhl überzugreifen. An die 40 Einsatzkräfte aus Sprendlingen, Götzenhain, Buchschlag und Offenthal unterbanden ein schnelles Ausbreiten des Feuers, das nach 15 Minuten gelöscht war. Danach begann die Suche nach versteckten Glutnestern mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Ein Bewohner hatte schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Wasserschlauch das Feuer bekämpft und so viel Schlimmeres verhindert. Der Schaden an dem Gebäude wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (red)

