Bürgerpark wird aufgewertet

Arbeite in Sprendlinger Grünanlage

+ © Sauda Gestern waren im Sprendlinger Bürgerpark Baumfällarbeiten angesagt. Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma rückten einer Weide und einer Erle auf den Leib, die von Pilzen befallen waren. © Sauda

Dreieich - Vor allem die Linke hatte immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und den trostlosen Zustand des Sprendlinger Bürgerparks beklagt.

Ihre Initiative fiel auf fruchtbaren Boden, das Parlament verabschiedete einen interfraktionellen Antrag, mit dem Ziel, die Attraktivität der Grünanlage zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund hat sich der Dienstleistungsbetrieb für Dreieich und Neu-Isenburg dieser Tage an die Arbeit gemacht, über das übliche Pflegeprogramm hinaus erste Verbesserungen umzusetzen. Die Maßnahmen werden aus laufenden Mitteln finanziert und sollen noch in diesem Monat abgeschlossen werden.

„Der Gehölzbewuchs um den Teich und im Bereich der Sitzplätze am Rosenhügel ist insgesamt sehr dicht. Die im ursprünglichen Entwurf von 1980 eingeplanten Blickbeziehungen sind mittlerweile überwiegend zugewachsen und lassen die gewünschten Blickbeziehungen nicht mehr zu. Außerdem ist ein visuelles Erleben des Teichs dadurch kaum mehr möglich. Hier müssen ursprünglich angedachte Sichtachsen wieder freigeschnitten werden, damit der Teich wieder stärker wahrgenommen werden kann“, erläutert Sylvio Jäckel, Landschaftsarchitekt beim DLB.

Nicht schön, aber unumgänglich ist nach seinen Worten, dass zwei größere Laubbäume am Wasser gefällt werden müssen: eine etwa 20 Meter hohe Weide, die aufgrund eines Pilzbefalls in den vergangenen Jahren bereits mehrfach eingekürzt wurde und eine zirka 20 Meter hohe Erle, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, weil sie von Brandkrustenpilz und Lackporling befallen ist.

Ebenso sind laut Jäckel an einzelnen Sitzplätzen einige Gehölze mittlerweile so groß geworden, dass sie regelmäßig eines Rückschnitts bedürfen und deshalb nicht mehr habitusgerecht wachsen können. „Ergebnis ist dann ein radikaler Formschnitt einzelner Gehölze, der in dieser Art und Weise nicht dem ursprünglichen Planungsgedanken entspricht“, sagt der Grün-Experte des DLB. Zudem seien enge und nicht mehr gut einsehbare Räume entstanden, die von vielen Bürgern vor allem in den Abendstunden gemieden würden.

Jäckel kündigt Abhilfe an. Durch das gezielte Entfernen einzelner Gehölze und eine Wiederbepflanzung der dann frei werdenden Flächen mit niedrigen Stauden sollen wieder Blickbeziehungen in den Park und zu den Sitzplätzen geschaffen werden. „Damit wird die ästhetische Aufenthaltsqualität erhöht und es wird eine stärkere soziale Kontrolle ermöglicht.“ Beispielhaft erfolgt dies am Sitzplatz „Die Zeitschwangere“. Die Umgestaltung könnte Vorbild für weitere Pflegemaßnahmen an Sitzplätzen im Bereich des Rosenhügels sein.

Auch die Schilfgürtel im Teich sind zu breit geworden. Der ist teilweise kaum noch sichtbar, das Kunstwerk „Die Brücke“ kaum wahrnehmbar. Das Schilf wird deshalb auf ein „verträgliches“ Maß zurückgestutzt. Die für den Park charakteristischen treppenartigen Pflasterscheiben, die zum Teil erhebliche Schäden aufweisen, werden repariert. Das übernehmen Azubis des DLB.

Die Stadtverordneten hatten den Magistrat auch explizit beauftragt, bis Herbst 2017 unter Einbeziehung von Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen und Schulen ein Konzept zu erstellen, um die Attraktivität des Parks zu steigern. Was die Bürgerbeteiligung betrifft, sei man noch in der Abstimmung, wie sich das sinnvoll bewerkstelligen lasse, so DLB-Chefin Petra Klink. (fm)