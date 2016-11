Verbeugung vor dem King of Pop

Auftakt der Burgfestspiele 2017 mit Michael-Jackson-Revue

+ © Veranstalter Mützenmann Max Mutzke und Echo-Preisträger Nils Wülker stehen am 22. Juli gemeinsam auf der Bühne im Burggarten. Gitte Haenning atmet am 12. August erstmals die Festspielluft in Dreieichenhain. © Veranstalter

Dreieich - Viele alte Bekannte, aber auch Künstler, die ihre Premiere in der altehrwürdigen Burgruine zu Dreieichenhain feiern – die Festspiele 2017 kommen vom 4. Juli bis zum 20. August mit dem bewährten Rezept daher. Der Erfolg gibt den Machern recht. Von Frank Mahn

In den Vorjahren verzeichnete das Open-Air-Festival einen Besucherrekord nach dem anderen. Zuletzt lag die Platzauslastung bei 89 Prozent. Deshalb und dank Sponsoren braucht es keine städtischen Zuschüsse. Sind 89 Prozent noch zu toppen? Benjamin Halberstadt und Wolfgang Barth von den Bürgerhäusern Dreieich sind natürlich optimistisch. „Die Programmauswahl findet große Anerkennung, sie spricht viele Menschen an und lockt immer neue Besucher an“, sagt Festspielleiter Halberstadt mit gesundem Selbstbewusstsein. Im vergangenen Sommer, der ein ziemlich launischer war, kamen 26 000.

„Billie Jean“, „Man in the Mirror“, „Beat it“, „Thriller“ – zum Auftakt verbeugen sich die Veranstalter vor dem King of Pop. Mit der Revue „Black or White“ werden die Spiele am 4. Juli fetzig eröffnet. Tänzer, Sänger, Liveband und ein Double von Michael Jackson werden die Freilicht-Arena rocken. Eine weitere Vorstellung folgt am 5. Juli.

Die Macher haben wieder etliche Künstler verpflichten können, die ein volles Haus garantieren. Zu den Stammgästen zählt Walter Renneisen, der sich zum zehnten Mal die Ehre gibt und voll des Lobes für das ist, was da in Dreieich auf die Beine gestellt wird. „Es gibt immer so vieles, was ich mir angucken würde, wenn ich mehr Zeit hätte“, sagt der Schauspieler und Mundartspezialist, dem beim Hessisch babbeln so schnell keiner was vormacht. Der Festival-Klassiker „Isch glaab, dir brennt de Kittel“ mit Ulrike Neradt und Alfons Nowacki an seiner Seite ist für 13. August terminiert.

Musical, Oper, Konzerte, Liederabende, Schauspiel, Kabarett und Comedy, Varieté unter Sternen, Jazz in der Burg – die Mischung und die Qualität der Künstler sind es, die den Machern Erfolg und den Gästen unvergessliche Abende bescheren. Und natürlich der Burggarten mit seiner einmaligen Atmosphäre.

Die wird Gitte Haenning am 12. August erstmals genießen. Die dänische Sängerin, die sich einst einen Cowboy als Mann wünschte, hat sich längst dem Jazz und Blues zugewandt. Man darf aber davon ausgehen, dass sie den einen oder anderen Hit aus ihrer erfolgreichen Schlagerzeit einstreut – in überarbeiterer Fassung. Legenden-Status hat ein anderer, der erstmals in Dreieich zu Gast ist: Donovan. „Catch the wind“, „Atlantis“, „Mellow Yellow“ – am 10. August lässt der Schotte Erinnerungen an die 60er Jahre wach werden.

Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit Konstantin Wecker (6. Juli), Anna Depenbusch (23. Juli), Stefan Gwildis (20. August), Gayle Tufts (26. Juli), Henni Nachtsheim und Rick Cavanian (11. August), The Ukulele Orchestra of Great Britain (27. Juli) und Max Mutzke. Er wird gleich an zwei Abenden erwartet: Am 21. Juli tritt Mutzke mit dem Streichquartett „Mikis Takeover!“ auf, am Abend darauf bringt der Singer und Songwriter Nils Wülker mit. Der Trompeter zählt zu den besten seiner Zunft, war 2013 Echo-Preisträger und 2016 erneut nominiert.

Auch A-cappella-Fans werden wieder bedient. The Real Group serviert am 13. Juli einen Mix aus Klassik, Jazz, Pop und Country. Die Schweizer Formation Bliss, die im Sommer ein umjubeltes Konzert in Dreieichenhain gegeben hatte, musste aus Termingründen leider passen. „Wir sind aber für 2018 dran“, versichert Halberstadt. Erleben können die Besucher dafür das Premieren-Spektakel der Saison 2016. Das Musical „Cinderella“ findet sich gleich zweimal im Spielplan, am 18. und 19. August.

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Der Vorverkauf beginnt am morgigen Dienstag im Bürgerhaus. Bis zum 31. Januar gewähren die Veranstalter wieder einen Frühbucherrabatt. Das komplette Programm und auch Tickets unter www.burgfestspiele-dreieichenhain.de.