Diebe stehlen Luxusautos in Buchschlag und Gravenbruch

Maserati und Range Rover verschwunden

Dreieich/Neu-Isenburg - Zwei Luxusautos mit einem Gesamtwert im sechsstelligen Bereich sind in der vergangenen Nacht zum Ziel von Autodieben geworden.

Diebe haben es zurzeit in Dreieich und Neu-Isenburg offenbar auf Luxusautos abgesehen: In der vergangenen Nacht machten Ganoven gleich zweifach Beute. Die gestohlenen Autos haben zusammen einen Wert im sechsstelligen Bereich. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der erste Diebstahl in der Fasanenstraße im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch. Dort entwendeten die Täter gegen Mitternacht einen schwarzen Maserati mit Offenbacher Kennzeichen und den Ziffern „86“.

In Dreieich-Buchschlag schlugen Diebe in der vergangenen Nacht im Bogenweg zu. Sie klauten einen blauen Range Rover mit Offenbacher Kennzeichen und den Ziffern „1313“. Ob die beiden Diebstähle von den selben Tätern verübt wurden, ist nicht bekannt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter 069/8098-1234 entgegen. (dani)

Die Lieblinge der Autodiebe 2012 Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa