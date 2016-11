Draufgänger und Charming Boy

Zuhause für Katzenbrüder gesucht

Nox ist der Chef im Ring und will etwas erleben. Weitere Infos gibt es bei Karin Rose (Tel.: 06103/2002780, karin-rose@artgerecht-tierschutz.com.)

Dreieich - Für zwei Katzenbrüder sucht der Tierschutzverein Artgerecht ein neues Zuhause. Die getigerten Miro und Nox kamen im Juli 2015 auf die Welt. Auf den ersten Blick sind sie nur schwer zu unterscheiden und doch ganz verschiedene Typen.

Was beide gemein haben, sie sind super schmusig, sehr zutraulich und haben vor Menschen überhaupt keine Angst. Der schmächtigere Nox ist der Chef im Ring, hat Flausen im Kopf und will endlich etwas erleben. Für ihn kommt eigentlich nur Freigang in Frage oder eben ein großes Haus mit Balkon. Miro dagegen ist der „Charming Boy“. Er lässt sich von seinem Bruder die Butter vom Brot klauen und setzt dem auch nichts entgegen, obwohl er ihm doch etwas körperlich überlegen ist. Aber auch Miro ist verspielt und auf Zack. Langeweile hat man mit ihm ebenfalls keine, aber dennoch ist er der deutlich entspanntere der beiden so unterschiedlichen Brüder. Beide sind kastriert, geimpft, gechipt und auf die Krankheiten FiV und FeLV negativ getestet.

Miro und Nox könnten zusammen oder auch getrennt vermittelt werden. Bei Innenhaltung wäre ein großes Haus mit Familienanschluss und gesichertem Balkon wünschenswert, damit sich beide auch mal aus dem Weg gehen können. Miro könnte ebenfalls ein Wohnungskater bei einem ruhigeren Artgenossen werden.