Dreieich Con: Mekka für Rollenspiel-Fans

32 Stunden in anderen Welten

Autor Lucian Caligo ist erstmals bei der Dreieich Con. Unterstützt wird er von Florian Leinert, der für sein Kostüm Anleihen bei den „Mad Max"-Filmen genommen hat.

Dreieich - Lesungen, Workshops, Podiumsdiskussionen, Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften und vor allen Dingen: spielen, spielen und nochmal spielen. Das alles – und noch viel mehr – bietet das Dreieicher Rollenspieltreffen, das am Wochenende zum 26.Mal über die Bühne gegangen ist. Von Enrico Sauda

Bürgerhaus, Clubräume, ja, sogar die Kegelbahn, die Stadtbücherei und die Galerie sind bevölkert von Frauen und Männern, meist in Schwarz gekleidet, die das gesamte Areal an der Fichtestraße in ein Mekka für Anhänger der Rollenspiele verwandeln. 32 Stunden lang stehen diese beim Dreieich Con im Mittelpunkt.

Zum ersten Mal dabei ist Lucian Caligo. Er ist Fantasy- Schriftsteller, heißt mit echtem Namen Florian Reichel, kommt aus München und ist ein „Neuling“. „Ich habe erst vor zwei Jahren mit dem Schreiben angefangen“, sagt der 31-Jährige, der aber bereits sein zehntes Buch veröffentlicht. „Irgendwann habe ich bei meiner Arbeit den Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe: ,Nein, ich will das nicht mehr’ und setzte alles auf diese eine Karte“, erinnert sich der junge Mann an die Wende in seinem Leben. „Ich war Krankenpfleger und bin es bis heute - arbeite aber nur noch zu 50 Prozent“, erzählt Reichel. „Eigentlich würde ich besser zum Buchmesse Convent im Oktober passen“, gibt Reichel zu bedenken. „Da ich noch ziemlich neu in dem Geschäft bin, hatte ich mich zu spät angemeldet, dafür aber einen Tisch beim Dreieich Con bekommen.“

Reichel ist nicht allein angereist, sondern hat seine Frau und seinen Trauzeugen dabei, der Florian Leinert heißt und verkleidet ist. „Die Grundidee für mein Kostüm basiert auf den ,Mad Max’-Filmen, etwas Postapokalyptisches“, sagt Leinert. „Florian brauchte Hilfe, um hier seine Bücher bekannt zu machen - und da habe ich geholfen“, so Leinert, der ebenfalls zum ersten Mal dabei ist.

Schon ein bisschen länger dabei ist Thorsten Schreck aus der Nähe von Aschaffenburg, der seit 1998 Musikveranstaltungen und seit 2013 Rollenspieltreffen auf die Beine stellt. „Bis zum vorletzten Jahr habe ich die Cavecon mit organisiert und außerdem kenne ich Christian De Ahna bereits seit vielen Jahren“, berichtet Schreck. Irgendwann fragte De Ahna, der Ur-Vater des Dreieich Cons, ob Schreck nicht bei der Organisation helfen wolle. „Die Dreieich Con ist in den vergangenen Jahren so gewachsen, dass er, was die Organisation betrifft, Hilfe gebraucht hat“, weiß Schreck. Er ist für die Bücherei und die Galerie verantwortlich, die übers Wochenende in „Lichtsaal“ umbenannt wurde. „In diesem Jahr gibt es zudem ,Specials’ im Café nebenan“, erklärt Schreck.

Knapp 50 Helfer sind daran beteiligt, dass der gesamte Dreieich Con mit zahlreichen Turnieren und gut 1 700 Besuchern aus ganz Deutschland, der Schweiz und auch aus Holland und Belgien reibungslos über die Bühne geht. „Wir haben im großen Saal Infinity, Demon World, War Machine Hords und Dragon Legion und einzelne Turniere von Verlagen, die hier vertreten sind“, berichtet Helferin Susi - „nur Susi“. Außerdem gebe es die Weltmeisterschaft von War Machine Hords. „Das Herzstück unserer Veranstaltung sind aber immer noch die Spiele und ihre Spieler“, betont Christina de Ahna, von Beginn an Mitorganisator.

„Ich komme gerne her, weil ich selbst über das Rollenspiel den Einstieg als Autor geschafft habe. Außerdem schätze ich Christian de Ahna als Mensch, der diese riesige Veranstaltung mit einer großen Professionalität und Ruhe organisiert“, erklärt Autor Bernhard Hennen. Hennen, selbst Spieler der ersten Stunde von „Das schwarze Auge“, Deutschlands bekanntestes und renommiertestes Rollenspiel. Als Student schrieb er die Abenteuer mit. Jetzt kehrt Hennen zurück zu seinen Wurzeln und entwickelt gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Corvus mit der Phileasson-Saga eine Romanreihe mit geplanten zwölf Bänden. „Diese Serie basiert eben genau auf den Rollenspielabenteuern, die ich vor 25 Jahren geschrieben habe. Es ist schön, diese alten Geschichten wieder zu besuchen. Das macht echt Spaß.“