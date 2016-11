Kurze Wege kontra Schnelligkeit

Thema Raddirektverbindung

Dreieich - Wie soll die Raddirektverbindung von Darmstadt bis Frankfurt durch Dreieich verlaufen? Darüber diskutierte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. Anlass war ein Antrag der CDU für eine Trasse entlang der Bahnstrecke. Von Holger Klemm

Zwei Positionen stehen sich gegenüber: Während die einen einen schnellen Weg für Pendler favorisieren, wollen die anderen durch kurze Wege in den Städten möglichst viele Radfahrer ansprechen. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die in Aussicht gestellte Förderung. Die CDU-Fraktion lehnt die vom Regionalverband geplante und vom Dreieicher Runden Tisch Radverkehr leicht abgeänderte Route durch Sprendlinger Wohngebiete ab und plädiert für die Variante entlang der S-Bahn. Karin Holste-Flinspach sieht Unfallgefahren angesichts der schmalen Straßen sowie der Vielzahl von Knoten- und Kreuzungspunkten. Das sei das Gegenteil eines Radschnellwegs beziehungsweise einer Direktverbindung. Eine Strecke entlang der S-Bahn-Trasse würde stattdessen durch Waldgebiete führen. Eine Anbindung der Stadtteile sei durch einen Radweg entlang der Dreieichbahn möglich.

Auch Holger Gros (FWG) plädiert für diese Alternative. Er nutze schon heute diese Strecke, wenn er schnell nach Frankfurt möchte, und spricht von einem hohen Aufkommen. Der Weg sei zu 90 Prozent in einem guten Zustand.

Widerspruch kommt dagegen von Dr. Günter Gericke (FDP), Siegfried Kolsch (SPD) und Dr. Heidi Soboll (Grüne), die für den Weg durch Sprendlingen plädieren. Da dieser durch Wohngebiete führe und auch Schulen und Kitas tangiere, würden viele mitgenommen. Dadurch werde eine höhere Nutzung erwartet als bei einer Streckenführung durch den Wald. Zudem sei die andere Alternative nicht förderfähig, da die für einen Radschnellweg erforderlichen Kriterien kurzfristig nicht erfüllt werden können. Dazu zählten beispielsweise eine Breite von vier Metern, die entlang der Bahnlinie nicht überall möglich sei, sowie eine Asphaltierung, Beleuchtung und der Winterdienst. Die Variante, die direkt durch die Städte führt, werde vom Land mit bis zu 80 Prozent gefördert, betont Thomas Müller, Leiter des Ordnungsamtes. Bei einem Votum für eine Route entlang der Bahn könnte die Förderung entfallen. Es gebe andere Strecken in Hessen, die dann Vorrang hätten.

Kolsch unterstellt der CDU, kein großes Interesse an der Förderung des Radverkehrs zu haben. Schon im vergangenen Jahr habe es von der Union einen Antrag gegen die Fahrradstraße zwischen Buchschlager Bahnhof und HLL gegeben. Und dieser werde jetzt vom Land gefördert. Am Ende wird der Antrag für den Weg durch Wald mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP abgelehnt, CDU, FWG und AfD stimmen dafür.

In der Sitzung der Stadtverordneten am Dienstag, 29. November, werden wohl noch die Stimmen der Linken für den CDU-Antrag dazukommen. In einer Mitteilung erklären die beiden Stadtverordneten Natascha Bingenheimer und Tino Schumacher, dass ihnen der CDU-Vorstoß nicht weit genug geht. Sie begrüßen ihn aber als ersten Schritt. „Diese Variante sollte nicht vorschnell ad acta gelegt werden, weil sie zu aufwändig erscheint.“ Die Lösung liegt für die Linken in einer Schnellverbindung mit Anbindungen an die Anrainerkommunen.

Zu Beginn der Sitzung geht es auch um das neue Buskonzept. Dabei bedauern die Mitglieder, dass es ab 2022 wegen der neuen Streckenführung der Linie 64 keine direkte Verbindung der Offenthaler, Götzenhainer und Dreieichenhainer zum Flughafen geben wird. Dabei sei die Linie einer der best genutzten im Kreisgebiet überhaupt. Die FDP beantragt, die Direktverbindung nicht aus den Augen zu verlieren.

