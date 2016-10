Dreieichbahn soll elektrifiziert und ausgebaut werden

ÖPNV-Rückgrat weiter stärken

Dreieich - Es ist Zukunftsmusik, aber nach Auffassung von Martin Burlon müssen die Weichen mit größtmöglichem Vorlauf gestellt werden. Der Erste Stadtrat bringt die Elektrifizierung der Dreieichbahnstrecke zwischen Buchschlag und Dieburg sowie deren Ausbau ins Gespräch.

Der Magistrat hat den Vorstoß begrüßt und hofft, dass sich das Stadtparlament anschließt. In der Vorlage wird der Kreis Offenbach aufgefordert, sich bereits jetzt bei den zuständigen Stellen, insbesondere dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), dafür stark zu machen, dass notwendige Schritte für eine Elektrifizierung und einen damit gegebenenfalls verbundenen zweigleisigen Ausbau der Strecke in die Wege geleitet werden. Durch eine höhere Frequenz könne das Angebot mittelfristig weiter verbessert werden, so Burlon.

Das Thema Elektrifizierung ist nicht neu, sondern wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder angerissen. Mit der Inbetriebnahme der modernisierten Dreieichbahnstrecke im Jahr 1998 blieb es jedoch bei dieselbetriebenen Fahrzeugen, von denen verschiedene Modelle unterwegs sind. Im Sommer 2016 trat der neue Fahrplan in Kraft, der durch die seitens des RMV beauftragte DB-Regio bis zum Jahr 2027 gesichert ist. Von daher zielt Burlons Initiative nicht auf eine kurzfristige Veränderung der Situation, sondern ist vor dem Hintergrund des Vertragsendes 2027 zu sehen.

An einigen Stellen im RMV-Gebiet werde schon konkret an der Elektrifizierung von Nebenstrecken gearbeitet, sagt Burlon. Dazu seien Prüfungen im Gange beziehungsweise Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben worden. Die Dreieichbahn erschließe als Nebenstrecke viele Kommunen und dabei insbesondere Städte und Gemeinden, die in den nächsten Jahren nach den Prognosen des Regionalverbands mit einem ordentlichen Bevölkerungswachstum rechnen könnten.

„Die Schienenverbindungen sind nach den Festlegungen des aktuell geltenden lokalen Nahverkehrsplans das Rückgrat des ÖPNV im Kreis Offenbach. Bei einer wachsenden Bevölkerung entlang solcher Strecken sind diese jedoch auch entsprechend mit zu entwickeln und zu stärken, damit diese ihrer Funktion als starkes Rückgrat auch in Zukunft nachkommen können“ , meint der Erste Stadtrat. Zudem sei es das Ziel der Beteiligten, auf allen Ebenen die Mobilität weg vom Auto unter anderem auf die Schiene zu lenken. Um diesem Ziel in der Region auch nach Maßgabe des Leitbildes Mobilität des Kreises näher zu kommen, biete sich die Dreieichbahn an.

Fotos: Großübung der Feuerwehr an der Dreieichbahn Zur Fotostrecke

Die sei mit ihrer eingleisigen Strecke und ihren wenigen Ausweichpunkten am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Schon geringfügige Verspätungen wirkten sich unmittelbar auf die Betriebsabläufe im gesamten Streckenverlauf aus. Um Angebote in Zukunft sowohl qualitativ als auch quantitativ erweitern zu können, müssten in naher Zukunft Ausbaupläne auf den Weg gebracht werden, so Burlon. Dazu seien ein Bekenntnis des Kreises sowie ein Schulterschluss mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und den Anliegerkommunen notwendig.

„Nur wenn jetzt schon begonnen wird, sich aktiv auch für bauliche Maßnahmen einzusetzen, kann es in Zukunft eine realistische Option geben, etwaige neue Streckenverbindungen im Rhein-Main-Gebiet wie die Regionaltangente West oder etwaige veränderte Führungen im S-Bahnsystem auch auf eine Strecke wie die Dreieichbahn zu leiten.“ An seiner Seite weiß Burlon Professor Jürgen Follmann von der Hochschule Darmstadt. Der Verkehrsexperte sieht einen mittelfristigen „S-Bahn- ähnlichen“ Ausbau dieser Strecke ebenfalls als Teil eines zukunftsfähigen ÖPNV im Kreisgebiet. Der Aufsichtsrat der Dreieicher Verkehrsbetriebe steht ebenfalls hinter dem Ersten Stadtrat. (fm)

Rubriklistenbild: © dpa