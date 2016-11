Eine Sprendlinger Kerb für die Ewigkeit

Nachlese der 300. Auflage mit Film und Fotoschau

+ © Strohfeldt Diese jungen Männer hielten bei der 300. Sprendlinger Kerb die Tradition hoch und waren mit Hut und Schärpe als Kerbborschen unterwegs. Es wurden unvergessliche Tage, die auf besondere Art zusammenschweißten. © Strohfeldt

Dreieich - Es war ein Ereignis, das Sprendlingen so noch nicht erlebt hatte. Die 300. Kerb im August hat das Zeug, aus dem Legenden gestrickt werden. Von Frank Mahn

Fünf Tage voller ausgelassener Fröhlichkeit, jeden Abend ein brechend volles Zelt und alles ohne Randale – die Sause zum Jubiläum hat nur positive Spuren hinterlassen. Das setzte sich am Samstag bei der „Nachlese“ nahtlos fort. Das Kerbteam um Oliver Bohrer war gut zwei Jahre mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen. Der Aufwand zahlte sich aus. „Einfach nur geil“ seien die Kerbtage gewesen, sagt der Vorsitzende und grinst noch drei Monate danach bis über beide Ohren, wenn er daran zurückdenkt. Die 300. Kerb hat die Massen mobilisiert, Identität gestiftet und ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl erzeugt.

Ohne Unterstützung freilich hätte der Verein das Fest niemals stemmen können. Schließlich war allein zur Finanzierung des Musikprogramms ein fünfstelliges Budget notwendig. Weil die Bevölkerung mitzog, konnte das Kerbteam solide wirtschaften. Die Dreieicher, allen voran die Sprendlinger, kauften Bembel, Fahnen, CDs, wurden Mitglied im Club der 300er. Die ursprüngliche Idee, die Nachlese samt Filmabend auf einen kleinen Kreis zu beschränken, wurde über den Haufen geworden. „Wir wollten den Leuten für ihre Unterstützung etwas zurückgeben und danke sagen“, sagt Bohrer am Samstagabend im Bürgerhaus. 600 Karten hatten die Organisatoren verschickt, fast ebenso viele Leute sind der Einladung gefolgt. „Die ersten standen schon um kurz nach vier vor der Tür, um sich einen guten Platz zu sichern“, berichtet Pressesprecher Peter Held schmunzelnd. Klingt nach Boygroup-Konzert. Womöglich hatte mancher auf einen Auftritt der „Yellow Birds“ gehofft, doch die Gesangsgruppe des Kerbteams beschränkt sich aufs Schwätzen mit den Gästen.

Bilder: Auftakt der 300. Sprendlinger Kerb Zur Fotostrecke

Dafür gibt es umso mehr zu sehen. Zum Beispiel mehr als 400 Bilder, die Michael Häfner vor, während und nach den „tollen Tagen“ gemacht hat. Die Austellung zeigt nur einen Bruchteil dessen, was der Sprendlinger in all den Monaten fotografiert hat, in denen er das Geschehen dokumentierte. Insgesamt sind es so um die 5 000 Bilder.

Mit Spannung erwartet wird der Film, den der Film- und Videoclub über das Spektakel gedreht hat. Seit Februar hatten fünf Kameraleute die Aktivitäten des Kerbteams begleitet, 40 Stunden Material kamen zusammen. „Wir waren vom Anfang bis zum Ende dabei“, erzählt Lothar Pape, der die Aufnahmen gemeinsam mit Werner Orth bearbeitet und in Form gebracht hat. Entstanden ist eine knapp 70-minütige Blu-ray Disc, die ein Stück Zeitgeschichte ist. Wer den Film am Samstag verpasst hat, kann über das Kerbteam eine Kopie beziehen.

Zweiter Tag: Bilder der 300. Sprendlinger Kerb Zur Fotostrecke

Und wie geht’s nächstes Jahr weiter? Die Jubiläumsausgabe hat große Erwartungen geweckt. Klar ist: Die 2017er Kerb kann nicht den Umfang der 2016er haben, als im Zelt an jedem Abend ein Topact angesagt war. Man sei in Gesprächen mit der Schausteller-Familie Hausmann und der Stadt, schildert Oliver Bohrer. Der Verein jedenfalls sei nicht abgeneigt, wieder eine Zeltkerb zu feiern. Die ersten Weichen sind so oder so schon gestellt. Es wird 2017 zwar keine Kerbborschen geben, aber dafür „Kerbmänner“. Bislang haben sich schon 17 Anwärter älterer Jahrgänge gefunden, die es in ihrer Jugend verpasst haben, Hut und Schärpe zu tragen. Zudem ist der Fahnenverkauf bereits wieder angelaufen, auf dass der Stadtteil sich noch mehr herausputzen möge.