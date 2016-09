Experte für Terrorismus referiert

Hochaktuell und brisant

Dreieich - Das Thema ist hochaktuell und brisant: Um Ursachen und Erscheinungsformen von religiösem Extremismus bei Jugendlichen geht es am Freitag, 30. September, ab 19 Uhr im Rathaus. Der renommierte Islam- und Politikwissenschaftler Dr. Marwan Abou-Taam gibt einen Einblick in die Entstehung salafistischer und extremistischer Bewegungen und er beschreibt, warum sich manche jungen Leute davon angezogen fühlen.

Der Abend ist Bestandteil der Interkulturellen Wochen unter dem Motto: „Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt.“ Stichwort Radikalisierung. Wo kann Prävention ansetzen, mit welchen Mitteln lässt sich gegensteuern? Die Veranstaltung mit dem Terrorismus-Experten und wissenschaftlichen Mitarbeiter des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes richtet sich besonders an Sozialarbeiter von Jugendeinrichtungen, an Lehrer und Vereinsmitglieder, die mit Jugendlichen zu tun haben. Generell steht die Teilnahme jedem Interessierten offen. Die Initiatoren verfolgen die Idee, eine Reihe zu dieser Thematik zu organisieren, um eine Zusammenarbeit verschiedener Institutionen zu stärken. Neben dem Elternhaus sind gerade die Schulen in dieser Hinsicht gefordert. (fm)

