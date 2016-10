FDP für den Abbau der Neuverschuldung

Fraktion mahnt eine sparsame Haushaltsführung an

Dreieich - Mit ihren insgesamt 13 Anträgen zum Haushalt 2017 will die FDP eine Reduzierung der prognostizierten Neuverschuldung erreichen. „Es ist geradezu paradox, in Zeiten von Rekordeinnahmen neue Schulden zu machen“, kritisiert FDP-Fraktionschef Alexander Kowalski.

Mit ihren Sparanträgen peilen die Liberalen eine „Null Netto-Neuverschuldung“ an. Das Spektrum reicht von der Reduzierung technischer Kosten über die Streichung von nicht definierten Platzhaltern bis hin zum Verzicht auf neue Stellen, die der Fraktion nicht ausreichend begründet scheinen. Anträge der anderen Fraktionen, die Investitionen fordern, ohne gleichzeitig eine Deckung zu formulieren, sieht die FDP angesichts der Rahmenbedingungen skeptisch. „Die Einnahmeprognose für 2017 steigt auf Rekordzahlen. Gerade deshalb sollten keine Kosten aufgebaut werden, die sich die Stadt dann in schlechten Zeiten nicht leisten kann“, unterstreicht Kowalski.

Die FDP fordert, die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung von vier auf 3,1 Millionen Euro zu kürzen. In der Begründung verweist die Fraktion auf die positive Entwicklung des Finanzmittelbestandes mit einem Überschuss von 928 406 Euro. Die Kreditaufnahme könne daher entsprechend gekürzt werden, um die Netto-Neuverschuldung zu senken.

In drei Anträgen möchten die Liberalen zwei halbe Stellen für einen Feldschütz und im Melde- und Ausweiswesen sowie eine 0,3 Planstelle im Bereich Bürger und Ordnung streichen lassen. „Im Sinne der sparsamen Haushaltsführung ist jede neue Stelle kritisch zu hinterfragen“, heißt es zur Begründung. In Sachen Feldschütz sei die bereits im Internet vorhandene Funktion Mängelmelder ausreichend, um Meldungen der Dreieicher zu sammeln. Die Stelle im Melde- und Ausweisweisen sei lediglich den Umstellungen bei der Software sowie im Melderecht und nicht einer langfristigen Bedarfsänderung geschuldet. Auch die andere ins Visier genommene Personalaufstockung reagiere nur auf den kurzfristigen Bedarf. Ein Dauerbrenner bei Etatanträgen der FDP sind die Telefon- und Faxgebühren. So soll der Ansatz von 61 005 Euro um 30 Prozent reduziert werden, da die städtischen Telefongebühren nicht parallel zur Marktentwicklung sinken, sondern steigen.

Zudem möchte die FDP durch einen unabhängigen Gutachter das Einsparpotenzial bei den Aufwendungen für EDV, Software, Telefon (inklusive Nutzungs- und Mietkosten, Lizenzen und Wartung) feststellen lassen. Auch alle Verträge zu Wartung und Reparaturen von Straßenbeleuchtung und Ampeln sollen auf ihr Einsparpotenzial untersucht werden. Der Ansatz für die EDV-Software soll von 134.095 auf 100.000 Euro gekürzt werden, da die Kostensteigerung nicht ausreichend begründet sei. Dazu will die FDP den für die Instandhaltung von Einzelflächen eingestellten Betrag von 50.000 Euro ganz streichen. „Im Sinne sparsamer Haushaltsführung sollten Summen dieser Größenordnung detailliert begründet werden – ist dies nicht möglich, müssen sie gestrichen werden“, heißt es.

Von Ostfriesland bis Mauritius: Koalitionen in der Region Zur Fotostrecke

Zudem schlägt die Fraktion vor, Gelder für zwei Projekte als Verpflichtungsermächtigung auf den Etat 2018 zu schieben, da die Maßnahmen nicht im kommenden Jahr anstehen. Dabei handelt es sich um den Eingangsbereich Kurt-Schumacher-Ring 2, dafür soll der Betrag von 130.000 auf 20.000 Euro für die Planung zusammengestrichen werden. Ähnliches gilt für die Verkehrsinseln Sudetenring/Kurt-Schumacher-Ring. Da will die FDP den Ansatz von 180.000 auf 35.000 Euro reduzieren. (hok)

Rubriklistenbild: © Symbolb ild: dpa