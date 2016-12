Auf Feuerwehr ist Verlass

1800-Euro-Spende für krebskranke Kinder

+ © Sauda Jens Baumgärtner und Wehrführer Maik Sommerlad (von links) überreichten im Namen der Offenthaler Feuerwehr 1 800 Euro an den Schatzmeister des Frankfurter Vereins Hilfe für krebskranke Kinder, Uwe Menger. © Sauda

Offenthal - In Einsatzfahrzeuge klettern, mit der Dino-Kindereisenbahn durch den Ort düsen, Übungen der Jugendfeuerwehr und faszinierende Begegnungen mit Mitgliedern der 501. Legion (ein Star-Wars-Fanclub) – der Familiennachmittag der Freiwilligen Feuerwehr Offenthal im Sommer war reich an Höhepunkten.

Und er diente einem guten Zweck. Der Erlös des Festes, stolze 1 800 Euro, ging an den Frankfurter Verein Hilfe für krebskranke Kinder. „Die Feuerwehr Offenthal ist unserem Verein schon lange verbunden, seit 1988 ist sie Mitglied bei uns“, bedankte sich Uwe Menger, Schatzmeister des Vereins, am Samstag anlässlich der Spendenübergabe. Der Verein, der 1983 von betroffenen Eltern gegründet wurde, kann jeden Cent gut gebrauchen. Er engagiert sich in der Soforthilfe für die Familien, aber auch bei der Heilung und in der Krebsforschung. „Heute können wir 80 Prozent der Kinder retten“, sagte Uwe Menger. Dafür finanziert der Verein auch alleine 40 Stellen, darunter zehn Ärzte und zwölf Mitarbeiter für den psychosozialen Dienst.

„Wir haben aktuell drei Projekte, in die auch das Geld aus Offenthal fließen wird“, kündigte der Schatzmeister an. Dazu gehören ein Sportprojekt für Kinder mit Krebserkrankung, ein Projekt für betroffene Geschwisterkinder und ein Fertilitätsprogramm für junge Frauen in Behandlung. „Wir berichten gerne über die positiven Dinge, die wir tun, denn die Erkrankung ist schlimm genug“, so Menger. (es)