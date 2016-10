Fokus auf Verkehr und Schulbetreuung

FWG lässt bei der August-Bebel-Straße nicht locker

Dreieich - Im Zuge der aktuellen Planung des städtischen Haushalts für 2017 konzentrieren sich die Freien Wähler auf zwei Themen. Sie richten ihren Fokus auf die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und das Betreuungsangebot für Grundschulkinder.

Die FWG begrüßt, dass die in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie von ihnen eingebrachte Forderung zur Erhöhung des Budgets für die Straßenunterhaltung um eine Million Euro im Jahr 2017 bereits in der Etatplanung berücksichtigt wurde. In der konkreten Maßnahmenplanung für das kommende Jahr sei allerdings die überfällige Sanierung der August-Bebel-Straße aufgrund einer Priorisierung anderer Straßen erneut unberücksichtigt geblieben, bedauern die Freien Wähler. „Wir möchten bereits jetzt verbindlich die Weichen für eine Umsetzung der Sanierung spätestens im übernächsten Jahr stellen. Wir beantragen daher die Bereitstellung notwendiger Gelder im Haushalt 2017 für eine konkrete Vorentwurfsplanung, damit die Maßnahme dann auch tatsächlich 2018 umgesetzt werden kann. Immerhin handelt es sich um eine der zentralen Verkehrsadern Sprendlingens, deren Zustand durch die tägliche Belastung zunehmend schlechter wird“, sagt Fraktionsvorsitzender Marco Lang. Eine weitere Verschiebung müsse verhindert werden.

Schon lange setzen sich die Freien Wähler nach eigenem Bekunden für ausreichende Parkmöglichkeiten am Buchschlager Bahnhof ein. In Anbetracht der Vielzahl von Autos rund um den Bahnhof bis tief ins Wohngebiet sei der Bedarf offensichtlich. Im Rahmen des anstehenden Planfeststellungsverfahrens zur Regionaltangente West plädiert die FWG daher für eine Untersuchung, ob und wie eine Erweiterung des Parkraums erforderlich und möglich ist. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Holger Gros will in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft sehen, ob die Lärmschutzwand auf der Buchschlager Seite dem zunehmenden Verkehrsaufkommen auf der Schiene noch gerecht wird. „Weiterhin unterstützen wir die Absicht des Magistrats, sich für eine Elektrifizierung der Dreieichbahn einzusetzen. Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt stellt dies eine zukunftsfähige Maßnahme dar, welche die Infrastruktur weiter stärkt und die Attraktivität Dreieichs deutlich steigert“, so Gros.

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Grundschulkinder zu decken, fordern die Freien Wähler einen Beschluss der Stadt zur Förderung und finanziellen Unterstützung der sogenannten Paktschulen. „Der Pakt für den Nachmittag ist ein Programm der Landesregierung zur Sicherstellung und zum Ausbau der Ganztagsbetreuung durch die Schulträger. Das Land stellt den teilnehmenden Schulen dafür zusätzliche Ressourcen in Form von Personal und Finanzmitteln zur Verfügung. Nach erfolgreichen Pilotprojekten in mehreren Städten besteht mittlerweile auch ein Kooperationsvertrag zwischen dem Land und dem Kreis Offenbach, einige Schulen bieten die Nachmittagsbetreuung auf Grundlage des Paktes bereits an. Der Vorteil an diesem Konzept ist unter anderem, dass Bildung und Betreuung in einer Hand liegen. Auf die Förderung des Landes bei der Betreuung sollte die Stadt zudem nicht verzichten“, führt die FWG aus. (fm)

