Feuerwehr rettet Uhu aus misslicher Lage

In Drachenschnur verfangen

+ © Feuerwehr Götzenhain (p) „Kleintierrettung“ lautete die Alarmierung: Das Tier in Not entpuppte sich als stattlicher Uhu. © Feuerwehr Götzenhain (p)

Dreieich - Brände löschen, Ölspuren entfernen – das ist das übliche Geschäft der Feuerwehren. Manchmal aber gibt es Einsätze, die ziemlich aus dem Rahmen fallen. So einen hat die Götzenhainer Wehr jetzt erlebt.

Ein großer Vogel hängt kopfüber an einem Ast hoch oben in den Bäumen, gefangen in einer alten Drachenschnur. Vergeblich versucht das Tier, sich zu befreien – und wird in seiner misslichen Lage bereits von einem Raubvogel attackiert. Diese Szene haben eine Spaziergängerin und ein Feuerwehrmann aus Offenthal beim Sonntagsspaziergang in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebs Lenhardt beobachtet und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Zunächst ging man davon aus, es handele sich um einen Greifvogel.

+ Tierischer Einsatz in Götzenhain: Die Feuerwehrleute versuchten mit allen möglichen Mitteln, dem Tier zu helfen. Auch ein Sprungtuch in Form einer Wolldecke spannten sie schließlich auf. © Feuerwehr Gö tzenhain (p) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich aber schnell herausgestellt, dass es sich nicht um einen Greifvogel, sondern um eine Eule oder Kautz – ein schönes, großes Tier – handelte, berichtet Matthias Engler von der Feuerwehr. „Es hatte sich in einer Drachenschnur im Baum verfangen und hing in etwa acht Metern Höhe kopfüber an der Schnur.“ Die Einsatzkräfte versuchten nach Kräften, dem Tier zu helfen. „Anleitern war nicht möglich und wir mochten auch nicht die Kameraden aus Sprendlingen mit der Drehleiter nach Götzenhain bemühen“, berichtet die Wehr. So entschieden sich die Retter, mit dem Löschfahrzeug unter den Baum zu fahren und vom Dach aus mittels Messer am Einreißhaken die Drachenschnur zu durchtrennen. Vier Feuerwehrleute spannten – ganz wie in alten Zeiten – ein Sprungtuch in Form einer Wolldecke unter dem Vogel aus. Schließlich kam das Tier frei. Da sich die Schnur jedoch nicht nur um die Beine, sondern auch mehrfach in das Gefieder und um die Flügel gewickelt hatte – und auch, um weitere Verletzungen auszuschließen – entschlossen sich die Retter, den Vogel in die Tierklinik nach Egelsbach zu bringen, da keine auf Wildtiere spezialisierte Einrichtung erreichbar war. „In Egelsbach entpuppte das Tier als großer Uhu“, berichtet Engler.

Eine Ärztin habe es in einem Transportbehälter zurück an die Wehr übergeben – sichtlich begeistert von so einem seltenen und schönen Gast. „So ein schönes Tier, ich hätte mich beinahe verliebt“, waren laut Feuerwehr ihre Worte. In der Tierklinik waren die Schnur entfernt und die Flügel geröntgt worden. Weil der Uhu sehr erschöpft war, musste er noch nicht mal betäubt werden, habe die Ärztin berichtet. Da keine Verletzungen vorlagen, empfahl sie der Wehr schließlich, den Uhu wieder in freier Wildbahn auszusetzen. Es werde sich erholen und gegen Abend, wenn seine Zeit käme, wieder durchstarten.

Es sei ein Einsatz gewesen, „der Abwechslung in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr brachte“, schreibt Engler. Den Einsatzkräften habe es viel Spaß gemacht zu sehen, wie man dem Tier helfen und es schließlich sogar wieder in die Freiheit entlassen konnte. (hov)