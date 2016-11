Gründung Dreieichs war von schweren Geburtswehen begleitet

Jubiläum wird 2017 groß gefeiert

Die Burg in Dreieichenhain.

Dreieich - Es war kein Bund, der aus Zuneigung geschlossen wurde, sondern eine von oben, sprich der Landesregierung verordnete Zwangsvereinigung. Am 1. Januar 1977 ging aus der von SPD und FDP durchgesetzten Gebietsreform die Retortenstadt Dreieich hervor. Von Frank Mahn

Die Städte Dreieichenhain und Sprendlingen und die Gemeinden Buchschlag, Götzenhain und Offenthal verloren ihre Selbstständigkeit. Der Geburtstag wird 2017 groß gefeiert. Es soll Leute geben, die sich auch 40 Jahre danach noch nicht mit dem Gedanken abgefunden haben, dass ihr Heimatort damals unter einem großen Ganzen zusammengefasst wurde. Und noch immer bezeichnet sich so mancher lieber als Dreieichenhainer oder Offenthaler denn als Dreieicher. Bettina Schmitt kann das nicht verstehen. Seit gut einem halben Jahr ist sie Stadtverordnetenvorsteherin, viel länger aber schon begeisterte Dreieicherin. Vor 20 Jahren ist Schmitt aus Wiesbaden in die zweitgrößte Stadt des Kreises Offenbach gezogen und hat den Schritt nach eigenem Bekunden nie bereut. „Dreieich ist aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte und eine der schönsten Städte in Rhein-Main.“

Bei so viel Euphorie ist es nicht verwunderlich, dass die quirlige Lokalpolitikern an der Spitze einer Arbeitsgruppe steht, die sich um die Vorbereitung des runden Geburtstags kümmert. Bürgermeister Dieter Zimmer, Stadtarchivar Reinhard Pitterling und Fachbereichsleiterin Britta Graf komplettieren die „Task Force“, die erst vor ein paar Wochen richtig losgelegt hat, aber schon einiges vorzuweisen hat. Unter dem Motto „40 Jahre Dreieich – 40 Veranstaltungen“ waren Vereine und Organisationen angeschrieben und gefragt worden, ob sie sich am Festreigen beteiligen möchten. Bei den 40 wird es nicht bleiben. „Bislang sind schon mehr als 30 Termine gemeldet worden. Dazu zählen Ausstellungen, Vorträge und etliche andere Veranstaltungen. Auch Buchvorstellungen sind geplant“, berichtet Schmitt und fügt hinzu: „Die Resonanz ist überwältigend.“

Beim Rückblick darf natürlich ein Ereignis nicht fehlen, das die Stadt vor 40 Jahren landesweit bekannt machte: der Hessentag, im Juni 1977 vom einstigen Ministerpräsidenten Holger Börner eröffnet. Der Film, der seinerzeit in der „Jeans-Town“ gedreht wurde, ist digitalisiert worden und wird während einer Ausstellung im Rathaus zu sehen sein, die Stadtarchivar Pitterling konzipiert. Denkbar sei auch, dass das jährliche Treffen der Hessentags-Pärchen 2017 in Dreieich stattfindet, sagt Bürgermeister Zimmer. Erste Kontakte seien geknüpft. Botschafter der Stadt waren im Übrigen Bernd Daubert und Sabine Schmidt. Mit dem Stadtfest am 3. Oktober wollen die Organisatoren den Feierlichkeiten die Krone aufsetzen.

Das alles ist natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Zwar wird das Stadtparlament 10.000 Euro für das Jubiläumsjahr zur Verfügung stellen, aber damit werden die zahlreichen Events nicht zu stemmen sein. Deshalb hat Bettina Schmitt auch in dieser Richtung schon die Initiative ergriffen. „Das Projekt ,40 Jahre – 40 Veranstaltungen’ braucht neben den vielen engagierten und fleißigen Menschen in den Vereinen und Organisationen auch eine finanzielle Unterstützung. Dafür werden Sponsoren und Spender gesucht, die bereit sind, das Jubiläum oder auch themenbezogen einzelne Veranstaltungen zum Beispiel im Sozialbereich, Sport oder im kulturellen Bereich, zu fördern.“

Noch sind die Verantwortlichen mit der Feinabstimmung beschäftigt. Ziel ist es, spätestens zu Beginn des Jahres einen Veranstaltungskalender im Internet zu veröffentlichen. Er wird regelmäßig fortgeschrieben und aktualisiert, so dass alle Interessierten sich auf dem Laufenden halten können. „Wir freuen uns, wenn noch mehr mitmachen“, sagt Verwaltungschef Zimmer.