Grüne fordern Stelle, die Grundschulbetreuung verwaltet

Fraktion wünscht sich Kümmerer im Rathaus

Dreieich - Den Grünen bereitet die Kinderbetreuung an Grundschulen Sorgen. Sie haben deshalb einen Antrag gestellt, der auf die Entlastung der Fördervereine abzielt und vielen Eltern aus der Seele sprechen dürfte. In der Politik aber steht die Fraktion mit ihrer Initiative ziemlich alleine da. Von Frank Mahn

Ludwig-Erk-Schule, Karl-Nahrgang-Schule, Schillerschule und Gerhart-Hauptmann-Schule – über Engpässe an diesen Grundschulen hat die Redaktion in den vergangenen Jahren berichtet. Dort überstieg die Nachfrage das Angebot an Betreuungsplätzen, für die betroffenen Eltern eine unbefriedigende, wenn nicht gar existenzbedrohende Situation. Aktuell haben die Grünen von einem Mitglied des Fördervereins der Erk-Schule erfahren, dass die Kapazitäten dort völlig ausgeschöpft seien. „Die Schule platzt demnach aus allen Nähten. Der Förderverein kommt dem Bedarf an Betreuungsplätzen kaum hinterher, mit teilweise dramatischen Folgen für die Familien, wenn zum Beispiel ein Elternteil den Job kündigen muss“, sagt Fraktionschef Roland Kreyscher. Und er fragt sich, „ob wir Grünen denn die einzigen sind, die immer und immer wieder von Eltern und Vertretern der Fördervereine auf die Engpässe angesprochen werden“.

Die Grünen wollen sich mit dem Status quo nicht abfinden und haben einen Antrag in die Etatberatungen eingebracht. Ihre Forderung: Der Magistrat möge eine auf drei Jahre befristete Vollzeitstelle schaffen. Durch die Personalaufstockung soll die Neu-Konzeptionierung der Grundschul-Betreuung – beispielsweise mit dem vom Land geförderten Pakt für den Nachmittag – vorangebracht werden. Die Fördervereine, den Kreis als Schulträger und die Grundschulen wollen die Grünen in diesen Prozess einbinden. Ziel müsse es sein, mehr Plätze bereitstellen zu können. Im Sozialausschuss holte sich die Fraktion eine Abfuhr. Doch Kreyscher und Co. wollen nicht locker lassen, sondern heute im Haupt- und Finanzausschuss (19 Uhr, Rathaus) erneut versuchen, die anderen Fraktionen von der Notwendigkeit einer Neuorganisation zu überzeugen.

„Zwar bekommen die Fördervereine 2017 mehr Geld, aber die stetig steigende Nachfrage nach ganztägiger Betreuung erfordert an unseren Schulen mehr Ressourcen. Daher ist es notwendig, zukunftsorientierte Konzepte zu erstellen und umzusetzen. Die pädagogische Ganztagsbetreuung schulpflichtiger Kinder ist für Familien existenziell“, meint der sozialpolitische Sprecher der Grünen, Christian Barufke.

Alles zur Kommunalpolitik in Dreieich

Nach Auffassung der Öko-Partei stoßen die Fördervereine an ihre Grenzen, da die Organisation häufig von ehrenamtlich tätigen Eltern geleistet wird, inklusive Personal- und Finanzverantwortung. Barufke: „Dazu kommt, dass Elternvereine nicht in die Förderung des Paktes für den Nachmittag aufgenommen werden können. Hier sind die Bündelung von Ressourcen und eine neue Form der Trägerschaft sinnvoll, ähnlich wie das Neu-Isenburg vorhat.“ In der Nachbarstadt ist die Gründung einer Betreuungs gGmbH geplant. Das Konzept sieht vor, die Mitarbeiter der Fördervereine zu übernehmen. Neben der Personalverwaltung soll die gemeinnützige Gesellschaft auch für Aufnahmen und Gebühren zuständig sein.

Die Politik dürfe die Verantwortung für diese unbefriedigenden Zustände nicht länger zwischen Land, Kreis und Stadt hin- und herschieben, meint Kreyscher und ergänzt: „Bei der Ausgestaltung der geforderten Stelle sind wir flexibel, was Dauer und Stundenkontingent betrifft, aber wir brauchen einen Kümmerer. Was nützt uns eine Bedarfsanalyse, die der Magistrat demnächst vorlegt, wenn danach nichts passiert?“

Die Fraktion erwägt auch, in die Stadtverordnetenversammlung Ende November eine Resolution einzubringen. Darin soll der Kreis aufgefordert werden, die notwendigen Raumkapazitäten bei der Novellierung des Schulentwicklungsplanes zu berücksichtigen. Derzeit wälze der Kreis den Ausbau von Schulen für die Betreuung auf die Kommunen ab, wie im Fall der Selma-Lagerlöf-Schule. Für die Erweiterung müsse die Stadt zirka 1,2 Millionen Euro in die Hand nehmen.

13. Bewegungsfest der Grund- und Förderschulen: Fotos Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa