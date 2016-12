Herber Rückschlag für die Burgkirche

Neuer Standort muss her

+ © Fotomontage: Jourdan Der Entwurf dieses Flachbaus aus dem Hause Jourdan gefiel dem Kirchenvorstand am besten, aber er hat keine Zukunft. Der Geschichts- und Heimatverein als Eigentümer der Burg hat ihn gleich aus mehreren Gründen abgelehnt. © Fotomontage: Jourdan

Dreieichenhain - Es ist ein herber Rückschlag für die Verantwortlichen der evangelischen Burgkirchengemeinde: Der Anbau der Sakristei und der Bau einer behindertengerechten Toilette müssen neu geplant werden. Von Frank Mahn

Über den von der Gemeinde favorisierten Standort zum Burggarten hin konnte mit dem Geschichts- und Heimatverein (GHV) als Eigentümer der Burganlage keine Einigung erzielt werden. Die Hiobsbotschaft ist im Gemeindebrief nachzulesen. Leider seien die Verhandlungen mit dem Geschichts- und Heimatverein über den bisher vorgesehenen Standort gescheitert, sodass man nun eine neue Lösung finden müsse, schreibt Pfarrer Markus Buss in der aktuellen Ausgabe. Ungeachtet dessen läuft die Fundraising-Kampagne weiter, denn das Ziel hat der Kirchenvorstand nicht aus den Augen verloren. Bekanntlich feiert die Gemeinde 2018 den 300. Geburtstag der Burgkirche – und ganz Dreieichenhain die 300. Kerb. Und bis dahin – also zu Pfingsten – soll nicht nur die Renovierung des Gotteshauses abgeschlossen sein, auch Sakristei und barrierefreies WC sollen dann fertig sein.

Die beiden aus Dreieichenhain stammenden Architekten Benjamin und Jochem Jourdan hatten den von ihnen konzipierten Anbau im Sommer in einer Gemeindeversammlung präsentiert. Den meisten der gut 50 Zuhörer gefiel der Entwurf. Er hat aber keine Zukunft, weil der Vorstand des Geschichts- und Heimatvereins das Vorhaben für überdimensioniert hält.

Für die ablehnende Haltung gebe es gleich mehrere Gründe, sagt GHV-Vorsitzender Detlef Odenwald. „Die Umsetzung dieser Planung würde eine Veränderung der Ansicht im Kernbereich der Anlage an exponierter Stelle bedeuten. Außerdem würde es zu massiven logistischen Beeinträchtigungen bei Veranstaltungen wie den Festspielen oder Märkten kommen.“ Auf die Einnahmen aus Vermietungen ist der Verein aber dringend angewiesen, um die Anlage erhalten zu können. Odenwald verweist zudem darauf, dass ein neuer Kanal hätte verlegt werden müssen und die Holzhütte, die von der Burgbeiz-Gastronomie als Lagerraum genutzt wird, weichen müsste. Zwar habe die Gemeinde angeboten, einen solchen Raum in den Anbau zu integrieren, aber das ist aus Sicht der GHV-Führungsriege übertrieben. Schließlich gehe es nur um Abstellflächen – unter anderem auch für Abfälle.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Dreieich Zur Fotostrecke

Das Tischtuch zwischen den Verhandlungspartnern ist aber nicht zerschnitten. „Wir sind weiter im Gespräch, aber nicht bezüglich dieser Lösung“, sagt Odenwald und signalisiert Zustimmung zu einer Planungsvariante, die von der Gemeinde bislang vernachlässigt wurde, weil sie auf das andere Pferd gesetzt hatte. „Einen Anbau zwischen Palas und Kirche können wir uns vorstellen“, so der GHV-Chef.

„Wir sind auf der Suche nach Alternativen“, erklärt Pfarrer Markus Buss, der über die Entwicklung natürlich nicht glücklich ist. Kirchenvorstand und Bauausschuss seien in Gesprächen mit der Landeskirche und der Denkmalpflege. Man prüfe derzeit, an welchem Standort ein Anbau realisiert werden könnte. Zudem gebe es in einigen Tagen ein Treffen mit dem Geschichts- und Heimatverein. „Wir wollen an unserem Zeitplan festhalten“, gibt sich Buss optimistisch. Der Pfarrer versucht, der Situation etwas Positives abzugewinnen. „Womöglich wird das Projekt etwas günstiger, weil der Anbau kleiner wird.“