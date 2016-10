Hochwertiger Porsche in Dreieichenhain gestohlen

Wagen steht am Morgen nicht mehr unter dem Carport

Dreieichenhain - Als ein 70-Jähriger nach dem Aufstehen auf seinen Carport schaut, ist der hochwertige Porsche verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Autodiebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen hochwertigen Porsche Macan S entwendet. Das schwarze Auto mit Offenbacher Kennzeichen war in der Kennedystraße in Dreieichenhain in Höhe der 40er-Hausnummern unter einem Carport abgestellt und verschlossen. Laut Angaben der Polizei bemerkte der 70-jährige Besitzer den Diebstahl gestern Morgen gegen 6.30 Uhr. Anschließend meldete er sich bei der Polizei. Die Fahndung läuft derzeit. Daher bittet die Polizei unter 069/8098-1234 um Hinweise. Erst vergangene Woche war in Dreieich-Buchschlag ein blauer, hocherwertiger Range Rover gestohlen worden. (dani)

