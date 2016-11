Biotonne belastet die Bilanz: Gebühr steigt

Höhere Müllabfuhr-Kosten

Dreieich - Vor Einführung der Biotonne wusste niemand so recht, wie hoch am Ende des Tages die Rechnung dafür ausfallen würde. Von Cora Werwitzke

In Dreieich lässt sich’s inzwischen abschätzen: Der Dienstleistungsbetrieb schlägt vor, die Müllgebühren zu erhöhen – womit klar ist: Die gesetzlich vorgegebene Biotonne ist nicht wie erhofft kostenneutral, sondern ein Zuschussgeschäft. Das ist ein, aber bei Weitem nicht der einzige Grund für die beabsichtigte Erhöhung der Gebühr um durchschnittlich 9,6 Prozent.

Lesen Sie dazu auch: Biotonne ist etwas für Sparfüchse Gebühren stabil trotz Biotonne In den vergangenen Wochen haben Petra Klink und ihr Team vom Dienstleistungsbetrieb turnusmäßig Bilanz gezogen und Prognosen angestellt. Die Müllgebühren werden jeweils für drei Jahre festgelegt. Für 2017 bis 2019 müssen sie jetzt kalkuliert werden. Nach den Worten von Klink führt kein Weg daran vorbei, sie zu erhöhen. „Insgesamt werden sie aber unter dem Niveau von 2011 bis 2013 bleiben.“

Zur Erinnerung: Vor drei Jahren freuten sich die Dreieicher über gut zehn Prozent fallende Gebühren. „Wir haben zu dieser Zeit die Hausmüllabfuhr optimiert und die Kosteneinsparungen an die Bürger weitergegeben“, erläutert Klink. Auch über Jahre erwirtschaftete Überschüsse erlaubten den satten Nachlass. Doch inzwischen häuft sich wieder mehr auf der Kostenseite der Abfallwirtschafts-Bilanz an: So bekommt das Personal nach den jüngsten Tarifrunden mehr Gehalt und die Pflicht-Einführung der Biotonne im April 2015 macht sich bemerkbar.

Dabei wirkt sich Biomüll per se erstmal positiv aufs DLB-Konto aus: Denn während die Verwertung von Restmüll pro Tonne (wohlgemerkt: die Gewichtseinheit Tonnen, nicht Mülltonnen) bei 239,50 Euro liegt, muss Biomüll nicht verbrannt werden und kostet den DLB daher pro Tonne nur rund 95 Euro. Allerdings hat sich durch die Einführung der Biomülltonne der Abfuhrtakt erhöht. Und Dreieich verfüge mit seinen fünf Stadtteilen ja nicht eben über kurze Wege, bemerkt Klink. Insofern sind die Kosten für das Extra-Fahrzeug und -Personal in der Endabrechnung höher als die durch Biomüll erzielten Einsparungen bei der Müllverwertung.

„Eine Gebührenerhöhung zu vertreten ist nie angenehm, dennoch sind wir froh, dass wir trotz der leider notwendigen Erhöhung unter dem Gebührenniveau von 2013 bleiben können“, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon. In diesem Zusammenhang appelliert er an die Dreieicher, die Biotonne weiter verstärkt zu nutzen und so immer weniger Restabfall zu produzieren. Das Trennverhalten sei der Faktor, der sich noch am ehesten optimieren lasse: Der Pro-Kopf-Wert für Biomüll liegt in Dreieich bei rund 44 Kilo pro Jahr. Die Verantwortlichen sind sicher, dass 60 Kilo möglich wären.

Die Gebühren sollen im Schnitt nun um knapp zehn Prozent steigen. Eine 60-Liter-Tonne würde dann statt 121,20 beispielsweise 132,92 Euro pro Jahr kosten. Im Gebührenvergleich mit den anderen Kreiskommunen liegt Dreieich nach Angaben von Petra Klink im guten Mittelfeld. „Und das vor dem Hintergrund, dass in Dreieich ein vielfältiges Serviceangebot – mit den grundsätzlich kostenlos nutzbaren Lagerhöfen, dem Kompostplatz und dem Wertstoffhof – gemacht wird.“

Die Preise für Abfallsäcke und Co. bleiben den Angaben des DLB zufolge unberührt. Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am Dienstag, 29. November, das letzte Wort darüber, ob sie dem Gebühren-Vorschlag des DLB folgen.

