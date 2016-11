Kreis schließt Flüchtlingsunterkunft in Sprendlingen

Meiste Bewohner ziehen nach Gravenbruch

Dreieich/Neu-Isenburg - Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Damaschkestraße wird aufgelöst. Ein Großteil der Bewohner wird im Dezember nach Gravenbruch ziehen, wie der Kreis mitteilt. Weil die Zahl der Flüchtlinge seit Monaten rückläufig ist, reduziert der Kreis die Plätze. Von Frank Mahn

In dem früheren Gebäude der Max-Eyth-Schule mit seinen großen Zimmern sind die Bedingungen alles andere als optimal. Bis zu drei Familien teilen sich dort die ehemaligen Klassenräume, lediglich getrennt durch Vorhänge oder Schränke. An Privatsphäre ist dort kaum zu denken. „Darüber hinaus besteht in der Einrichtung keine ausreichende Kochmöglichkeit, sodass die Versorgung mit einem warmen Mittagessen nur über einen Cateringservice gewährleistet werden kann“, beschreibt Kreisbeigeordneter Carsten Müller einen weiteren Nachteil. Das Gebäude, das für maximal 140 Bewohner ausgelegt ist, behält der Kreis aber als Reserve in der Hinterhand.

Aktuell sind in der Damaschkestraße noch 66 Flüchtlinge untergebracht. Die meisten werden in Kürze in einer Immobilie in der Gravenbrucher Meisenstraße einquartiert, die der Kreis angemietet hat und die Mitte Dezember bezugsfertig sein soll. Platz ist für 70 Personen. Der Flüchtlingsstrom ist in den vergangenen Monaten stark abgeebbt. Derzeit kommen pro Woche nur noch zwischen zehn und 20 Menschen im Kreis Offenbach an. Insgesamt wurden 2016 bislang rund 1 800 Flüchtlinge registriert. Die Zuweisung des RP ging von Januar (505) und Februar (330) auf 90 im September und knapp 70 Zuwanderer im Oktober zurück.

Sozialverband: So viel Arme in Deutschland wie noch nie Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa