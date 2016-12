Nachmittags-AG in Feuerwehr-Montur

Kooperation mit Weibelfeldschule

Dreieich - Seit Schuljahresbeginn gibt es an der Weibelfeldschule die AG „Grundlehrgang der Freiwilligen Feuerwehr“. Acht Oberstufenschüler lernen den Stoff, den es zum Lebenretten braucht – teils in der Schule, teils auf der benachbarten Wache. Die Freiwillige Feuerwehr erhofft sich von der Kooperation Nachwuchs für ihre Einsatzabteilung, spricht aber so oder so von einer lohnenswerten Investition in die Zukunft.

Die Weibelfeldschule und die Feuerwache Sprendlingen liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Davina Laric, Rieke Breitkopf, Astrid Jörke, Alicia Fehmer, Fabienne Stroh, Stefan Kreher, Ole Sicker und Apollonia Klein legen regelmäßig den kurzen Weg zum Domizil der Brandschützer zurück. Sie sind die acht Schüler, die in die neu gegründete Brandschutz- und Rettungsdienst-AG gehen. Nach erfolgreicher Prüfung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auch noch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter dranzuhängen.

+ Ausbilder Markus Tillmann sieht Alicia Fehmer und Ole Sicker dabei zu, wie sie mit Spezialgerät einen Pkw zerlegen. Im Bild links heißt’s bei Astrid Jörke und Stefan Kreher: „Wasser marsch“. © ms Zum Hintergrund: Die Feuerwehren und Rettungsdienste haben seit Jahren einen Rückgang an Einsatzkräften zu beklagen. 2015 wurde in Dreieich deshalb die Idee geboren, junge Menschen über die Schule für den ehrenamtlichen Bereich des Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenhilfe zu begeistern. Und mehr noch: „Die AG als Form des Hineinschnupperns bietet den Heranwachsenden gleichzeitig die Möglichkeit, eine zusätzliche Qualifikation zu erlangen“, veranschaulicht stellvertretender Stadtbrandinspektor und Ausbilder Markus Tillmann. Das mache sich für die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren in jedem Fall bezahlt – sei es, um tatsächlich einmal Leben retten zu können oder für das Studien- oder Berufsleben, bei der Bewerbung im sozialen oder medizinischen Bereich, für ein Stipendium oder eine Ausbildung. So sehe nicht nur jeder Arbeitgeber solch einen eigenständigen Einsatz gerne, sondern auch für Nebenjobs zur Finanzierung des Studiums biete sich im Rettungsdienst eine ideale Einsatzmöglichkeit, zählt Tillmann auf.

Der Grundlehrgang ist anerkannt durch die Hessische Landesfeuerwehrschule und befähigt die Teilnehmer nach einer Prüfung, an Einsätzen einer Feuerwehr teilzunehmen. In rund 130 Stunden – freitagnachmittags und an mehreren Samstagen – werden neben der Vermittlung von theoretischem Wissen viele praktische Einsatzübungen bewerkstelligt. „Die geben den Jugendlichen einzigartige Eindrücke vom echten Alltag der Einsatzkräfte“, skizziert Tillmann. Auf diese Weise lernten und verstünden die acht Schüler, wie wann welches Feuer mit welcher Löschtechnik und welchem Mittel gelöscht werden kann, soll und darf oder wie ein Pkw mit Rettungsschere und Spreizer in seine Einzelteile zerlegt wird. Das verspricht Action, sodass bei aller Ernsthaftigkeit des Themas viel Spaß bei der Sache ist. „Wir wertschätzen sehr, dass sich Jugendliche, während sich andere schon im Wochenende befinden, freiwillig in den Dienst der guten Sache stellen“, lobt Tillmann.

Geleitet wird die AG ehrenamtlich von zwölf Ausbildern der Feuerwehr und Lehrer Marc Heberer. Zur Realisierung des Projekts haben Politik, Behörden, Schule, Einsatzkräfte und unzählige Ehrenamtliche viel Engagement gezeigt. Die Stadt übernahm zum Beispiel die Anschubfinanzierung für die Erstausstattung zum Start im September. Zur weiteren Finanzierung des Projekts benötigt die Feuerwehr jetzt den spendenfreudigen Einsatz der Wirtschaft und einzelner Unternehmen. „Ob neuer Nachwuchs im Bereich lebensrettender Berufe und die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr oder die Investition in die Zukunft und Ausbildung der Jugendlichen – davon haben wir alle etwas“, ruft Tillmann zu Unterstützung auf. Kontakt: markus.tillmann@112-ag.de. (cor)

