Ja des Parlaments zur städtischen Wohnungsbaugesellschaft

Verwaltungsrat gewählt

Dreieich - Das Stadtparlament hat am Mittwochabend in einer Sondersitzung mit großer Mehrheit der Gründung einer städtischen Baugesellschaft zugestimmt. Nur AfD und Linke votierten dagegen, während sich die FDP in Enthaltung übte. Von Frank Mahn

Das Unternehmen existiert vorerst noch mit der Einschränkung „Vorschalt-AöR“. Rechtliche und steuerliche Fragen sind es, die noch zu klären sind, ehe die DreieichBau AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) im ersten Halbjahr 2017 ohne Vorschalt-Anhängsel durchstarten soll. Ihre Aufgabe ist die „Neukonzeptionierung und Neustrukturierung der städtischen Wohnungswirtschaft“. Ein erstes Projekt ist bereits ausgedeutet: der Bau von mehr als 80 Sozialwohnungen auf dem ehemaligen Opel-Gelände an der Hainer Chaussee.

Im September hatte das Stadtparlament auf Betreiben des Magistrats den Grundsatzbeschluss zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft gefasst. Das sollte nach dem Willen des Magistrats möglichst bis zum 1. Januar 2017 geschehen. Nicht wenige Parlamentarier fühlten sich seinerzeit überrumpelt und überfordert, gaben aber dem Drängen nach. Inzwischen musste die Stadtregierung mit Bürgermeister Dieter Zimmer an der Spitze einsehen, dass die eigenen Vorgaben nicht zu erfüllen waren, das eingeschlagene Tempo von der Realität ausgebremst wurde. Der Termin sei aufgrund der gebotenen intensiven Prüfungen der rechtlichen und steuerrechtlichen Themenfelder nicht haltbar, musste Rathauschef Zimmer einräumen.

Auf Anraten der Firma Schüllermann und Partner entschloss sich der Magistrat für das Konstrukt einer Vorschalt-AöR, im Gesellschaftsrecht vergleichbar mit einer Vorgründungs-GmbH. Mit dem Zeitpunkt hat es eine besondere Bewandtnis. Am 1. Januar ändert sich die Umsatzbesteuerung für die öffentliche Hand, also auch für Kommunen. Das bisher gültigen Umsatzsteuerrecht gilt unter Experten aber als vorteilhafter. Die Vorschalt-AöR kann eine Übergangsfrist von vier Jahren in Anspruch nehmen, wird also erst ab 2021 steuerlich schlechter gestellt. Weiterer wesentlicher Punkt, der geprüft werden muss: Wird Grunderwerbsteuer fällig, wenn städtischer Grundbesitz auf die AöR übertragen wird?

Wichtig ist den Verantwortlichen im Rathaus auch, schnell mit der Suche nach einem technischen Vorstand beginnen zu können. Um einen Profi mit langjähriger Erfahrung im Bereich der städtischen Wohnungswirtschaft zu finden, soll ein Headhunter eingeschaltet werden. Die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt Matthias Portis, Leiter des städtischen Fachbereichs Finanzen und Controlling.

Immer mehr Wohnungslose in Deutschland Zur Fotostrecke

Er ist nicht die einzige städtische „Sicherung“ in der AöR. So braucht es die Zustimmung der Stadtverordneten, wenn Grundstückskäufe ab einer Summe von einer Million Euro getätigt werden sollen. Zudem gibt es einen Verwaltungsrat als Kontrollgremium. Dessen Vorsitzender ist als zuständiger Dezernent automatisch Erster Stadtrat Martin Burlon. Die übrigen fünf Mitglieder hat das Parlament am Mittwoch gewählt. Dem Gremium gehören an: Hartmut Honka (CDU), Holger Dechert (SPD), Patrick Xylander (Grüne), Oliver Heidecker (FDP) und Holger Gros (FWG). AfD und Linke gingen leer aus. Ein Änderungsantrag der Linken, den Verwaltungsrat auf elf Mitglieder aufzustocken, war zuvor mit großer Mehrheit abgelehnt worden.

Wenn sie denn mal richtig loslegen kann, soll die AöR folgende Aufgaben managen:

Baulandbereitstellung und -entwicklung für öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnraum

Neubau, Erwerb und Anmietung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des gesamtstädtischen Wohnungsbestands

unterstützende Dienstleistungen an die Stadt sowie deren Beteiligungen im Zusammenhang mit der Errichtung, Sanierung oder Bewirtschaftung von weiteren Gebäuden

sonstige Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Wohnraum stehen

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa