Pitbull-Angriff aus heiterem Himmel

79-jähriger Sprendlinger am Oberschenkel verletzt

Sprendlingen - Die Wunde ist inzwischen gut verheilt, aber die Erinnerung an den Vorfall lässt Horst Bernhardt nicht los. Der 79-Jährige wurde von einem Hund gebissen und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Von Frank Mahn

Der Pitbull, der an der Leine war, gehört der Nachbarstochter Annabel Bohlscheid. Deren Mutter Evelin ist vielen Dreieichern als Vorsitzende des Vereins Tierhilfe aktiv bekannt. Es ist an einem Samstag um die Mittagszeit herum, als Horst Bernhardt auf dem Gehweg seinen Zaun reinigt. Plötzlich, so schildert es der Rentner, sei er in den Oberschenkel gebissen worden. „Ich war in dem Moment total geschockt ob dieses Angriffs von hinten“, berichtet Bernhardt. Annabel Bohlscheid und ihr Begleiter hätten sich entschuldigt und angeboten, ihn zum Arzt zu fahren. Er habe abgelehnt und zunächst auch auf eine Anzeige verzichten wollen, seine Meinung aber geändert, als er später gesehen habe, wie stark die Wunde blutete. Bernhardt, er nimmt ein Medikament zur Blutverdünnung, fuhr zur Behandlung in die Notaufnahme der Asklepios Klinik. Der Sprendlinger mag sich gar nicht vorstellen, wenn statt seiner ein Kind gebissen worden wäre.

Evelin Bohlscheid bedauert den Vorfall, führt das Verhalten des Hundes aber auf eine unglückliche Kettenreaktion zurück. Der Verlobte ihrer Tochter habe den Nachbar von hinten kommend mit „Hallo“ gegrüßt. Dieser sei daraufhin erschrocken, wodurch der Hund ebenfalls erschrocken sei und zugeschnappt habe. „Eine Übersprungshandlung“, sagt Bohlscheid. Der Hund sei normalerweise „absolut souverän“, sie nehme ihn sogar ins Pflegeheim mit, wo er sich von Senioren streicheln lasse. „Ich würde kein Risiko eingehen, wenn ich wüsste, dass von einem Hund Gefahr ausgeht.“

Den Pitbull habe die Familie als neun Wochen alten Welpen aus dem Tierheim Dreieich geholt. Als Halterin eines sogenannten Listenhundes habe ihre Tochter ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen. Der Hund habe einen Wesenstest erfolgreich absolviert, ihre Tochter, deren Verlobter und sie selbst hätten einen Sachkundetest gemacht.

Für Bernhardt hat der Biss das Fass zum Überlaufen gebracht, wie er sagt. Nach jahrelanger Belästigung, Ruhestörung und Bedrohung durch die Hunde auf dem Nachbargrundstück seien er und seine Frau mit ihrer Geduld am Ende. Nach seiner Einschätzung betreibt Evelin Bohlscheid mit ihrem Verein ein Tierheim „mit Katzen und bis zu zehn Hunden“ mitten im Wohngebiet. Das hat der Senior auch dem Ordnungsamt der Stadt geschrieben. Er hat Anzeige wegen des Beißvorfalls gestellt und fordert eine Überprüfung, ob die Tiere artgerecht untergebracht seien. Zudem hat sich Horst Bernhardt einen Anwalt genommen und verlangt Schmerzensgeld.

Evelin Bohlscheid spricht hingegen von „privater“ Tierhaltung. Sie nehme Hunde in Pflege und vermittle sie. Mitunter auch schon an Nachbarn. Überhaupt sei das Verhältnis mit den anderen Nachbarn gut. Vor wenigen Tagen hat Bohlscheid nach eigener Aussage beim Kreis-Veterinäramt einen Antrag gestellt, eine „tierheimähnliche Einrichtung“ betreiben zu dürfen. Nur dann, so Bohlscheid, dürfe sie auch Hunde aus dem Ausland aufnehmen und vermitteln. Der Antrag werde geprüft, sagt Kreis-Pressesprecherin Kordula Egenolf. Dabei gehe es um die Eignung der Antragstellerin und darum, ob die Örtlichkeiten geeignet sind.

Derweil beschäftigt die Beißattacke das Ordnungsamt im Rathaus. „Wir haben, wie in solchen Fällen üblich, die Halterin angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Danach müssen wir entscheiden, ob weitere Auflagen zur Hundehaltung zu machen sind“, sagt Thomas Müller, Leiter des Fachbereichs Bürger und Ordnung.

