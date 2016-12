Polizei sucht Zeugen zu Unfall auf der B486

Drei Fahrzeuge beteiligt

Langen - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag auf der Bundesstraße 486 ereignet hat und in den drei Fahrzeuge verwickelt waren.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein schwarzer Passat gegen 14 Uhr in Höhe der Kläranlage die linke Spur der Bundesstraße in Richtung Autobahn 661, als unerwartet ein gelbes oder orangefarbenes Auto mit OF-Kennzeichen von rechts auf die linke Spur zog. Der VW-Lenker musste bremsen; ein dahinter fahrender BMW kam ebenfalls noch zum Stehen, nicht so jedoch ein Astra, den eine 36-Jährige steuerte. Der Opel fuhr auf den 1er BMW auf und schob diesen gegen den Passat.

Die 62-jährige Beifahrerin des Astras wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, den Sachschaden beziffert die Polizei auf 23.000 Euro. Sie sucht nun den Fahrer des gelb-/orangefarbenen Autos sowie weitere Zeugen des Unfalls. Kontakt: Polizeistation Langen, Tel.: 06103/9030-0. (hob)

Bilder: Linienbus auf B486 in Flammen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa