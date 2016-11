Mit 35 Schoppen zum Apfelweinkönig

Stadtarchiv gibt Buch von Emil Nebel heraus

Dreieich - Neuer Lesestoff für Lokalpatrioten, die gerne mal in die Geschichte eintauchen: „Erinnerungen und Erlebnisse“ heißt das Buch, das pünktlich zu Beginn des Hainer Weihnachtsmarktes am zweiten Adventswochenende erscheint.

Herausgeber ist das Stadtarchiv, geschrieben hat es Dr. Emil Nebel. Es ist nicht das erste Buch aus dem Nachlass der Familie. Bereits vor drei Jahren veröffentlichte Stadtarchivar Reinhard Pitterling ein Buch von Pfarrer Wilhelm Egid Nebel über seine Zeit in Dreieichenhain. Er zeichnete ein Bild von der sozialen Situation Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Pfarrer, von 1854 bis 1875 im Amt, war als geselliger Mensch bekannt, als einer, der ordentlich auf den Tisch hauen konnte und mit Kollegen aus den Städtchen ringsrum gerne mal ein paar Schöppchen trank. Der Mann war beliebt, die Hainer machten ihn sogar zum Ehrenbürger.

Auch der zweitjüngste Sohn Emil hat der Nachwelt Erinnerungen hinterlassen. Für Archivar Pitterling ein weiterer Schatz, den es zu heben galt. „Hier der Pfarrer und Chronist, da der heranwachsende Sohn mit seiner Sicht der Dinge. Das ermöglicht spannende Vergleiche.“ Sein Berufsstand habe ja häufig mit der Sichtung und Archivierung von Verwaltungsunterlagen zu tun, die Aufzeichnungen der Nebels aber lieferten einen persönlichen Blick auf die damaligen Ereignisse.

Die Erinnerungen von Nebel Junior wurden bereits in einer umfassenderen ersten Ausgabe im Jahr 1944 veröffentlicht. Dabei falle auf, dass der Verfasser auf jeglichen Nazi-Jargon verzichtet habe. So beschrieb Nebel beispielsweise einen jüdischen Metzger, der wegen seines guten Fleisches und seiner Wurstwaren geschätzt war und auch Käufer aus der weiteren Umgebung anzog. Für Pitterling zeugt das von einer bemerkenswerten humanistischen Einstellung.

Nicht zur Nachahmung empfohlen ist eine andere Episode. Nebel schildert, wie viele Schoppen unter Umständen getrunken werden mussten, um sich mit dem Titel des Dreieichenhainer Apfelweinkönigs brüsten zu können: unglaubliche 35 Gläser.

„Wir bedanken uns beim Friedberger Geschichtsverein und dem Stadtarchiv Friedberg dafür, dass wir die Genehmigung erhalten haben, die damaligen Geschehnisse in Dreieichenhain nochmals auflegen zu dürfen“, sagt Pitterling. Bei der Realisierung des Buchprojekts half zudem eine großzügige Spende der Urenkelin Christiane von Kessel und Zeutsch. Der Verkauf startet am Wochenende 3./4. Dezember im Dreieich-Museum, in der Buchhandlung Holm in der Fahrgasse 24. und im Stadtarchiv. Preis: sieben Euro. (fm)

