Schwarze Null soll wieder stehen

Parlament verabschiedet mit breiter Mehrheit den Haushalt für 2017

Dreieich - Bürgermeister und Kämmerer Dieter Zimmer (SPD) konnte sich entspannt zurücklehnen. Das Stadtparlament hat den Haushalt für 2017 mit breiter Mehrheit beschlossen. Von den sieben Fraktionen waren lediglich die FWG und die Linke nicht einverstanden. Von Frank Mahn

Die Spannung ist ziemlich schnell raus an diesem Dienstagabend. Nachdem Hartmut Honka als erster Redner die Zustimmung der CDU zum Etat signalisiert hat, ist klar: Zimmer muss sich keine Sorgen machen. Auf seine eigene 13-köpfige Fraktion kann er zählen – macht zusammen schon 26. Weil auch Grüne (sieben), FDP (vier) und AfD (zwei) sich für das Zahlenwerk erwärmen können, stehen unterm Strich 39 Ja-Stimmen. FWG (drei) und Linke (zwei) geben die Spielverderber, ihnen reichen die Investitionen in die Infrastruktur nicht aus. Wenn der Plan aufgeht, wird die Stadt auch im nächsten Jahr wieder eine schwarze Null erzielen – es wäre der Hattrick. Bei geschätzten Erträgen von 108,2 Millionen und Aufwendungen von 107,2 Millionen Euro bliebe eine runde Million hängen. Dabei müssen die Dreieicher diesmal keine Steuererhöhungen in Kauf nehmen. Was die Gewerbesteuer angeht, kalkuliert Zimmer mit 41,5 Millionen Euro (2016: 40 Millionen), bei der Einkommensteuer rechnet er mit 28,2 Millionen Euro (26,6).

„Mit dem aktuellen Haushalt ist die Stadt dabei, ihre finanzielle Situation auf sehr hohem Niveau zu stabilisieren“, konstatiert SPD-Fraktionschef Rainer Jakobi. Durch das Projekt Schuldenbremse, den Schutzschirm des Landes und hohe Gewerbesteuereinnahmen habe man einen erfolgreichen Konsolidierungskurs eingeschlagen – und das ohne die Einführung der ungeliebten Straßenbeiträge, so Jakobi. Für CDU und FDP ist entscheidend, dass die Stadt ohne Nettoneuverschuldung auskommt. Zwar will sich Zimmer 2,5 Millionen Euro bei der Bank leihen, im Gegenzug werden aber Altkredite in gleicher Höhe getilgt. Das Ziel der CDU, 2017 ohne neue Schulden auszukommen, sei erreicht, sagt Fraktionschef Honka. Sein FDP-Pendant Alexander Kowalski schließt sich an.

„Dreieich ist attraktiv, weil der Pleitegeier nicht mehr über der Stadt kreist“, stellt Grünen-Frontmann Roland Kreyscher fest. SPD und Grüne könnten sich die Konsolidierung auf die Fahne schreiben, weil sie Kienbaum durchgesetzt hätten. „Im Jahr fünf danach lässt sich die finanzielle Situation gut an“, sagt Kreyscher, schickt aber eine Warnung hinterher. „Wir haben eine ausnehmend gute Einnahmesituation und dürfen nicht erwarten, dass es so bleibt.“ Dass für die neue städtische Klimaschutzmanagerin kein Budget im Haushalt vorgesehen sei, ist für die Grünen ein Unding. Ihr Ja zum Etat machen sie davon aber nicht abhängig.

Schwarzbuch: So werden unsere Steuern verschwendet Zur Fotostrecke

Die FWG begrüßt die Erhöhung des Etats für den Straßenbau auf 3,1 Millionen Euro, bemängelt aber zum wiederholten Mal, dass die Sanierung der August-Bebel-Straße erneut verschoben wird. Generell werde viel zu wenig in Straßen, Sportstätten oder Hochwasserschutz investiert, moniert Fraktionschef Marco Lang. Natascha Bingenheimer (Linke) beklagt „halbherzige Bemühungen zur Verbesserung des ÖPNV“ und einen Stau bei der Infrastruktur im Straßenbau. Und die AfD? Die Fraktion lässt durch Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt ausrichten, dass sie in der Haushaltsdebatte auf ihr Rederecht verzichtet.

Rubriklistenbild: © dpa