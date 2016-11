Sparziel bleibt das Maß aller Dinge

Haushalt in Dreieich

Dreieich - Zügig behandelten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie am Mittwochabend die Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2017. Dabei wurden die meisten Vorschläge abgelehnt. Von Holger Klemm

Wünschenswert, aber ohne Kompensation an anderer Stelle oder wenig zielführend – das bekommen mehrmals Antragsteller zu hören. Das betrifft zweimal die Grünen, die Gelder locker machen wollen für die Nahmobilität und den Klimaschutz. Für den ersten Punkt schlägt die Fraktion insgesamt 120.000 Euro vor. Die Stadt sei der hessischen AG Nahmobilität beigetreten. Deshalb sollten kontinuierlich Projekte geplant, konzipiert und umgesetzt werden, führt Fraktionschefin Dr. Heidi Soboll aus. Für einen verbesserten Übergang der Verkehrsträger könnten beispielsweise am Bahnhof in Buchschlag E-Autos und -Bikes zum Mieten bereit stehen. Dr. Günter Gericke (FDP) bemängelt die fehlende Kompensation. Zudem sollten Unternehmen und nicht die Stadt die E-Autos und -Bikes bereitstellen. Dem stimmt auch SPD-Fraktionschef Holger Dechert zu. Der Vorschlag sei zwar begrüßenswert, aber der Betrag von 120.000 Euro zu hoch.

Für die Arbeit der neuen Klimaschutzmanagerin Annika Jung schlagen die Grünen 75.000 Euro vor. „Die Zeit drängt“, meint Soboll. Bislang seien nur 4000 Euro veranschlagt. Den anderen Rednern ist das zu pauschal. Erster Stadtrat Martin Burlon räumt ein, dass Jung im Rathaus anfing, als die Arbeit am Etat bereits lief. Benötigte Gelder könnten im Nachtrag bereitgestellt werden. Bürgermeister Dieter Zimmer betont, dass im Etatentwurf durchaus Gelder für den Klimaschutz bereitstünden und nennt als Beispiel die Erneuerung von fünf Heizanlagen in städtischen Gebäuden.

Auch die FWG geht mit zwei Anträgen baden. Mit dem ersten will sie im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Regionaltangente West 20 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zum Parkraum am Buchschlager Bahnhof, zum Lärmschutz und einer möglichen Verlängerung bis zum Sprendlinger Bahnhof. Die anderen Fraktionen sind dagegen der Auffassung, dass das im Aufgabenbereich der RTW-Planungsgesellschaft liegt. Burlon berichtet, dass in Sachen mangelnder Parkraum aktuell mehrere Bausteine geprüft werden. Projekte dazu könnten bereits vor der Fertigstellung der RTW umgesetzt sein. Dechert fragt, ob die FWG wirklich einen Parallelverkehr von Dreieichbahn und RTW bis Sprendlingen wolle. Besser wäre es, die RTW auf der Strecke der Dreieichbahn zu verlängern.

Nur die AfD stimmt neben der FWG dem Antrag der Freien Wähler zur Vorentwurfsplanung für die Sanierung der August-Bebel-Straße zu. Holger Gros (FWG) spricht davon, dass der Zustand der äußerst wichtigen Straße immer schlechter werde. Gericke verweist dagegen auf die Prioritätenliste und die zahlreichen Straßenprojekte, die nur nach und nach abzuwarten seien. Demnach sei zuerst der Hainer Weg an der Reihe. Es sei Konsens, dass danach die August-Bebel-Straße folge. 2017 gebe es dort schon eine Kanaluntersuchung.

Als einer der wenigen Anträge findet der SPD-Vorschlag für einen Kreisel an der unübersichtlichen Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift eine Mehrheit. Dazu sollen 50.000 Euro für die Planung ausgegeben werden. Die CDU befürwortet das Vorhaben. Dechert führt die gefährliche Situation und entsprechende Berichte der Verwaltung aus den vergangenen Jahren an. Soboll findet es dagegen merkwürdig, Geld für eine Planung zu beschließen, ohne dass ein Beschluss für einen Kreisel gefallen sei. „Wünschenswert und dringend ist etwas anders“, meint Gericke angesichts der vielen Projekte, die auf die Stadt zukommen. Zudem sei mit Kosten von 170.000 Euro zu rechnen. Einen Unfallschwerpunkt gebe es dort nicht, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon. Er sei aber nicht gegen das Vorhaben, allerdings müsste dann ein anderes Projekt geschoben werden, da es ein strammes Programm im Verkehrsbereich gebe. Er appelliert an die Unterstützer des Antrags, Vorschläge dazu zu machen. Andernfalls werde der Magistrat ein Vorhaben schieben.

Einstimmig bei zwei Enthaltungen stimmen die Mitglieder dem CDU-Antrag zu, auf Stadtkümmerer zu verzichten. Nach Meinung von Karin Holste-Flinspach (CDU) wird der Mängelmelder im Internet sehr gut genutzt, da brauche es nicht noch zusätzliche Stadtkümmerer. Laut Burlon deckt sich der Vorstoß mit einem Magistratsbericht dazu. Demnach seien die Verwaltung und der DLB vollauf damit beschäftigt, alle gemeldeten Mängel zu beseitigen. Sollten auch noch die Hinweise von Stadtkümmerern kommen, sei zusätzliches Personal notwendig. Dagegen halten die Mitglieder trotz Mängelmelder die Einstellung eines Feldschützes für notwendig und lehnen den FDP-Antrag dagegen ab. Ein Feldschütz könne ordnungsrechtlich tätig sein und dazu beitragen, dass nicht mehr Müll in der Landschaft abgeladen wird. Thomas Müller spricht von einem Wunsch der Landwirte und Jagdgenossenschaften.

Bei der Gesamtabstimmung votiert nur die SPD für den Etatentwurf, die Grünen beteiligen sich nicht, da sie die weiteren Beratungen abwarten wollen. Die anderen Fraktionen enthalten sich.

