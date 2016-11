Spatenstich für größten Kita-Komplex Dreieichs

Krippe Heckenborn und Einrichtung Schulstraße bieten Platz für 136 Kinder

+ © cor Blick von der Kita Schulstraße auf die Baustelle: Das Gelände im Vordergrund wird umgestaltet und soll von Ü3- und U3-Kindern gleichermaßen genutzt werden. Hinter dem Krippen-Areal, auf dem die jungen Spatenstich-Helfer beim Buddeln zu sehen sind, erhebt sich die Heckenborn-Bebauung. © cor

Sprendlingen - Es tut sich etwas auf dem Gelände der künftigen U3-Kita Heckenborn an der Ecke Herrnröther Straße/Am Heckenborn: Das Grundstück ist in den vergangenen Wochen gerodet und eingezäunt worden – gestern folgte nun der symbolische Spatenstich. Von Cora Werwitzke

Wann die Hochbauarbeiten beginnen können, hängt allerdings davon ab, wie schnell die Stadt den Bauantrag genehmigt bekommt. Beim Spatenstich darf eine Kindergartengruppe der benachbarten Kita Schulstraße den Sandhaufen kräftig mit umpflügen. Denn auch für den Ü3-Kindergarten mit seinen 88 Mädchen und Jungen beginnt ein neues Kapitel: Der Neubau für 48 Krippenkinder soll eng mit der daneben liegenden „großen“ Kita verwoben sein – am deutlichsten wird das in puncto Außengelände. Denn das werden sich Ü3- und U3-Kinder teilen. Außerdem wird Karin Radicke, die aktuelle Leiterin der Kita Schulstraße, beide Standorte in Zukunft unter ihren Fittichen haben.

+ Diese Grafik zeigt die Ansicht der geplanten Krippe von der Straße Am Heckenborn aus. Durch den Haupteingang nebst „Kinderwagen-Parkplatz“ betreten Eltern und Kinder das Gebäude. Drei Parkplätze auf dem Gelände sind vorgeschrieben. Wer sein Kind künftig mit dem Auto bringt und abholt, muss voraussichtlich auf der Straße nach einem Stellplatz suchen. © Grafik: Architekturbüro Hacker und Zimmer „Mit dann 136 Plätzen wird das der größte Einrichtungskomplex in städtischer Hand“, skizziert Bürgermeister Dieter Zimmer die Dimension. Eingepreist sind für den Neubau Kosten von 2,3 Millionen Euro, rund 640 000 Euro steuert das Land bei. Zurzeit wird der Bauantrag im Dietzenbacher Kreishaus geprüft. Ein fixes Datum für den Baubeginn gibt es deshalb noch nicht. „Aber viele Nachbarn haben durch die Vorarbeiten mitbekommen, dass auf dem Grundstück etwas passiert, deshalb dient der Spatenstich jetzt als Startschuss“, veranschaulicht Erster Stadtrat Martin Burlon.

Zu den baulichen Details: Die neue Krippe ist als freistehender, zweigeschossiger Bau mit Flachdach geplant. Der Haupteingang liegt an der Straße Am Heckenborn. Durch großzügige Spielflure erreicht man sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss jeweils zwei Gruppenzimmer mit angeschlossenen Ruheräumen. Ein Aufzug verbindet beide Stockwerke. Außerdem gibt es einen Kreativ-, und einen Bewegungsraum, ein Büro, Aufenthaltsräume für Eltern und das Personal sowie Lagerkapazitäten. „Wichtig war uns, dass sich ein Teil der Krippe zur Mehrfachnutzung eignet“, führt Zimmer in seiner Funktion als Sozialdezernent aus. So sind im Erdgeschoss ein 60 Quadratmeter großer Mehrzweckraum und eine Küche so konzipiert, dass sie unabhängig vom Rest der Krippe zum Beispiel von den benachbarten Ü3-Gruppen genutzt werden können. Während die Fassade zur Straßenseite hin eher abschottet, öffnen große Glasfenster auf der gegenüberliegenden Seite den Blick auf das Außengelände und die Kita Schulstraße. Energetisch ist eine Annäherung an Passivhausstandard avisiert – dazu zählt unter anderem eine Dreifachverglasung der Fenster.

Die Stadt steht derweil vor der Herausforderung, perspektivisch Personal für die neue Einrichtung zu gewinnen. „Wir rechnen damit, dass wir für die vier Gruppen zwölf bis 13 neue Mitarbeiter brauchen“, sagt Annemarie Stein, im Rathaus für die Kinderbetreuung zuständig. Die Öffnungszeit deckt täglich zehn Stunden – von 7 bis 17 Uhr – ab. Was die pädagogische Marschroute angeht, wird das Team der künftigen „Doppel-Kita“ unter Regie der Stadt und unter Einbeziehung der Eltern ein Konzept für beide Altersstufen – Ü3 und U3 – entwickeln. „Wichtig ist uns, dass Eltern ihren festen Platz im Haus bekommen – ganz im Sinne der Erziehungspartnerschaft“, sagt Stein. Die Einrichtung habe großes Potenzial, sich in Richtung Familienzentrum zu entwickeln. „Aber nicht als von der Krippe abgekoppeltes System, sondern mit Blick auf die Bildung von Eltern und die Unterstützung von Familien.“ Obwohl die Krippe vor allem für Kinder zwischen eins und drei Jahren konzipiert wird, soll die Betriebserlaubnis nach den Worten von Stein ermöglichen, auch Kleinkinder ab einem halben Jahr aufzunehmen. „Das soll nicht die Regel, aber in Härtefällen machbar sein.“

Karin Radicke spricht von einer Herausforderung, die ihr eine Herzensangelegenheit ist: „Ich komme ursprünglich aus der Familiengruppenarbeit und es freut mich, dass es mit der Bandbreite von Krippen- bis Grundschulkindern wieder in diese Richtung geht.“ Ihr sei es ein Anliegen, ihre Mitarbeiter und die Eltern bei der kommenden Ausgestaltung einzubinden, „sodass sie die bevorstehenden Aufgaben mittragen“. Um beide Standorte gut betreuen zu können, sollen Radicke nach Eröffnung des Neubaus zwei Stellvertreterinnen zur Seite stehen. Noch nicht klar ist, ob beide Einrichtungen künftig unter einem Namen firmieren werden.

Zur U3-Warteliste:

Familien müssen in Dreieich damit rechnen, dass sich der Name ihres Nachwuchs zunächst auf einer U3-Warteliste wiederfindet. Die geplante Kita Heckenborn wird mit ihren 48 Plätzen erst ab voraussichtlich 2018 Abhilfe schaffen können. Ob die auf Anhieb zur Verfügung stehen werden, hängt davon ab, ob sich genug Personal findet. Die 2014 eröffnete Kita Hegelstraße ist beispielsweise erst seit dem Sommer personell so stark besetzt, dass die 30 U3-Plätze dort auch tatsächlich allesamt vergeben werden konnten. Bürgermeister Dieter Zimmer betont bereits, dass Planungen für eine weitere Kita – vor allem mit Ü3-, aber wenn möglich auch mit U3-Plätzen – angeschoben werden sollen, um den drohenden Engpass in Sprendlingen abzumildern.