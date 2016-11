Steuerbescheide geändert: Biotest muss 14,5 Millionen nachzahlen

Finanzamt reduziert Forderungen, Ermittlungen vor Abschluss?

Dreieich - Das Finanzamt Offenbach hat seine Steuer- und Zinsnachforderungen gegenüber der Biotest AG um etwa ein Drittel gesenkt. Demnach muss der Dreieicher Pharmahersteller knapp sieben Millionen Euro weniger an die Staatskasse überweisen als ursprünglich verlangt.

Anfang August hatte das börsennotierte Unternehmen mit Sitz im Dreieichenhainer Gewerbegebiet die Öffentlichkeit über die Forderungen des Fiskus informiert. Biotest waren geänderte Bescheide über Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für die Jahre 2005 bis 2008 zugestellt worden – demnach sollte die Firma 21,4 Millionen Euro ans Finanzamt nachzahlen. Die Behörde begründete die Änderungen mit dem Verweis auf die Ermittlungen der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft der Biotest AG. Der Vorstand kündigte daraufhin eine Überprüfung durch Steuerexperten an.

Das hat sich offenbar ausgezahlt. Das Finanzamt erhebt nun nur noch Steuer- und Zinsforderungen über insgesamt 14,5 Millionen Euro. Die Biotest AG, heißt es in einer Mitteilung aus der Zentrale, werde diese neuen Bescheide akzeptieren. Weiterhin berichtet die Pressestelle, dass sich das Unternehmen „in fortgeschrittenen Diskussionen mit den Ermittlungsbehörden über eine Beendigung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens befindet“. Die Staatsanwaltschaft habe bereits einen Bußgeldbescheid beim zuständigen Gericht beantragt. Die daraus resultierende Belastung in Höhe von einer Million Euro sei durch eine Rückstellung im Ergebnis zum 30. September dieses Jahres bereits berücksichtigt worden, so der Vorstand.

Gegen mehrere Beschuldigte von Biotest seien die Ermittlungen durch die Strafverfolgungsbehörden zwischenzeitlich eingestellt worden, heißt es weiter. Von deren Seite seien zudem weitere Einstellungen von Verfahren angekündigt worden, schreibt das Unternehmen. Nach Angaben von Biotest wird noch gegen drei Manager ermittelt. Auf Grundlage dieser Entwicklungen geht der Vorstand davon aus, dass aus dem Russland-Geschäft mit keinen weiteren „nennenswerten“ Belastungen für das Unternehmen zu rechnen ist.

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Pharmaherstellers in Russland hatte das Landgericht Darmstadt Mitte Juli nach einem langen Prozess eine frühere Leiterin der Firmenrepräsentanz in Moskau und deren Mann zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich das Paar der Beihilfe zur Untreue, Bestechung und Steuerhinterziehung im großen Stil schuldig gemacht hat. Allerdings vertrat der Vorsitzende Richter die Auffassung, dass die Hauptverantwortlichen in der Firmenzentrale zu suchen seien. Biotest wies die Vorwürfe zurück und kritisierte das Gericht, weil zahlreiche Entlastungszeugen nicht gehört worden seien. (fm)