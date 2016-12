Öffnung der Bücherei ungewiss

Techniker suchen fieberhaft nach der Ursache für den Ausfall des EDV-Systems in der Stadtbücherei

Sprendlingen - Die technischen Probleme in der Stadtbücherei Sprendlingen stellen sich als hartnäckig heraus. Bis gestern Abend waren Techniker der Stadt und des Anbieters des Betriebssystems auf der Ursache nach den Gründen für den fast kompletten Ausfall der EDV.

Diese traten in der vergangenen Woche am Montag auf. Komplett geschlossen ist die Hauptstelle seit Donnerstag. Am heutigen Donnerstag soll es am Vormittag einen Test geben, ob die Systeme wieder laufen. Erst danach steht fest, ob die Bücherei öffnen kann. Die Stadt will auf ihrer Homepage informieren.

Sollte die Stadtbücherei weiterhin geschlossen bleiben, werden die Kunden gebeten, für Verlängerungen und Rückgaben die Zweigstellen in den Stadtteilen zu nutzen. Die Öffnungszeiten sind folgendermaßen:

Stadtteilbücherei in Dreieichenhain, Fahrgasse 28, ist montags von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr.

Schul- und Stadtteilbücherei Weibelfeld, Am Trauben 17, montags, dienstags und mittwochs von 13 bis 17 Uhr, donnerstags von 12 bis 15 Uhr sowie freitags von 10 bis 15 Uhr.

Schul- und Stadtteilbücherei Götzenhain, Ringwaldstraße 13a, dienstags von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr, sowie freitags von 15 bis 18 Uhr.

Schul- und Stadtteilbücherei Offenthal, An der Pfaffenwiese 4, montags von 16 bis 19 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Selbstlernzentrum im HLL, Frankfurter Straße 160 - 166, montags, mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 20 Uhr.

Unabhängig von den technischen Problemen bietet die Stadtteilbücherei Dreieichenhain am morgigen Freitag um 16 Uhr eine Vorlesestunde mit Josef Trapp. Der Vorlesepate hat für Kinder ab vier Jahren die Geschichte „Die Weihnachtswichtel-Wunschmaschine“ von Betina Gotzen-Beek ausgesucht. Im Anschluss können die Mädchen und Jungen malen. Um Anmeldung wird gebeten. (hok)

OP auf der Buchmesse in Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa