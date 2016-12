Therapiehunde mischen den Alltag auf

Projekt im Haus Dietrichsroth

Dreieichenhain - Sunnys Hundeblick wirkt wahre Wunder. Die Golden-Retriever-Dame ist Teil des Projekts „Ein Therapiehund für Dietrichsroth“ unter der Leitung von Sylvia Klopottek, das mittlerweile im fünften Jahr vom Dreieicher Weihnachtskalender unterstützt wird. Die vierjährige Sunny und Frauchen Verena Fischer sind seit diesem Jahr dabei, womit nun erstmals ein zertifizierter Therapiehund den Heimbewohnern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Von Paul Dieler

Diesen Augen kann keiner widerstehen – die Erfahrung haben viele der insgesamt 144 Pflegebedürftigen (darunter 20 in der Tagespflege) im Johanniter-Haus Dietrichsroth schon gemacht. Und Sunny ist nicht der einzige Vierbeiner, der Abwechslung in den Pflegealltag bringt. Auch Einrichtungsleiterin Gabriele Roettger hat mit ihrem Irish Soft Coated Wheaten Terrier Paddy einen Therapiehund in Ausbildung. Gestreichelt und gefüttert werden gehört für ihn ebenso zum Programm wie das Gassigehen mit Patienten im Hof. „Paddy ist klein genug, um ihn auch mal zu einem Patienten ins Bett zu legen“, meint Roettger. Das helfe vor allem Bewohnern, die alleine auf dem Zimmer sind und ansonsten wenig Kontakte haben. „Die Tiere unterstüzten sie dabei, sich wieder zu motivieren. Es gibt Studien, die belegen, dass Puls und Blutdruck der Patienten heruntergehen, wenn sie sich mit Hunden beschäftigen.“

+ Ein weiteres Jahr des Therapiehundeprogramms im Haus Dietrichsroth ist gesichert. Das freut (von links) Dr. Wolfgang Mühlschwein, Frits Baron van Dedem, Dr. Michael Henning, Sylvia Klopottek, Peter Groll, Sabine van Dedem; vorne Verena Fischer mit Sunny und Gabriele Roettger mit Paddy. © pdi Für die Hunde bedeutet das aber durchaus Training, denn nicht jeder Vierbeiner lasse sich einfach von fremden Menschen anfassen, so die Hausleiterin. Der zweijährige Paddy hält aber vorbildlich still, als er von einem der Patienten gekrault wird. Dabei sei er sonst alles andere als ruhig, verrät sein Frauchen: „Aber wenn er das Geschirr trägt, heißt das für ihn: Arbeit“. „Bei Sunny ist das genauso“, pflichtet ihr Verena Fischer bei. „Bei ihr gibt das Halstuch das Signal.“ Fischer ist eigentlich Ergotherapeutin und lässt während der Besuche im Haus Dietrichsroth hin und wieder auch ihre Kenntnisse einfließen. Die Therapiehundeausbildung hat sie ein halbes Jahr lang in Regie eines Hundetrainers absolviert, den sie immer noch jederzeit anrufen kann, wenn etwas nicht rund läuft. Neben einer bestandenen mündlichen sowie praktischen Prüfung der Hundehalterin ist es wichtig, dass der Hund in einem guten gesundheitlichen Zustand ist.

Was mit dem unregelmäßigen Kommen von Besuchshunden – etwa von Pflegern – anfing, wird inzwischen professionell betrieben. Für die diesjährige Auflage des Projekts wurden 2000 Euro gebraucht, die durch den Weihnachtskalender als alleinigen Sponsor getragen werden. Die Hälfte der benötigten Summe übernimmt ein Projektpate, der Rest wird durch die Verkäufe des Kalenders gedeckt. Wie jedes Jahr wurden 3000 Kalender produziert und alle verkauft, für zehn Euro pro Stück. So sind 30. 000 Euro zusammengekommen, die dem Vorstand für die Verwirklichung angemeldeter Aktionen zur Verfügung stehen.

Für das nächste Jahr steht ein Wechsel der Projektpaten für Dietrichsroth an. Neuer Förderer ist ab 2017 Peter Groll. Der Anwalt führt eine Kanzlei für Arbeitsrecht in Frankfurt und ist erst vor Kurzem nach Dreieich gezogen. Auf der Suche nach der größten sozialen Initiative in der Stadt sei er schnell auf den Weihnachtskalender gestoßen. Hauptinitiator Dr. Wolfgang Mühlschwein schickte ihm auf Anfrage die lange Wunschliste mit förderwürdigen sozialen Projekten. „Ich unterstütze nur Sachen, die ich wirklich gut finde“, sagt Groll und hat neben dem Therapiehundeprogramm als dreifacher Familienvater auch einige Vorhaben für Kinder ausgewählt. Der bisherige Pate Dr. Michael Henning, geschäftsführender Gesellschafter in Frankfurt, hat ebenfalls eine persönliche Verbindung zum Hunde-Projekt: „Meine Großmutter ist dement und lebt in einem Pflegeheim. Der Umgang mit Tieren macht es ihr leichter, sich zu öffnen.“

Auch bei Schlaganfallpatienten in Rekonvaleszenz kommen die Hunde zum Einsatz. „Tiere erzeugen immer Wärme und Nähe“, erklärt Wolfgang Mühlschwein, der selbst Dalmatiner hält. „Und auch ein Gefühl von Häuslichkeit beim Patienten“, ergänzt Frits Baron van Dedem, Kuratoriumsvorsitzender des Hauses und Ehemann von Sabine van Dedem, der Vorsitzenden der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Dreieich. Und: Hunde wecken häufig Erinnerungen an vergangene Zeiten. „Wir hätten gerne einen Hund gehabt, aber wir haben an der Straße gewohnt“, sagt zum Beispiel einer der Bewohner. Alle Beteiligten sind sich einig, dass das Therapiehundeprogramm noch wachsen soll. Weitere Spenden und ehrenamtliche Helfer sind dazu höchst willkommen.

