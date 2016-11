Das falsche Spiel schnell durchschaut

Götzenhainerin lässt sich nicht überrumpeln

Dreieich - Die Masche ist nicht neu, aber in jüngster Zeit häufen sich die Fälle wieder, in denen Leute sich am Telefon als Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke ausgeben und mit vermeintlich günstigen Angeboten werben. Von Frank Mahn

Jörg Engel, Vertriebsleiter des Dreieicher Energieversorgers, stellt klar: „Solche Anrufe gibt es von uns nicht.“ Ruth S. (Name der Redaktion bekannt) hat einen solchen Anruf bekommen. Die Götzenhainerin passt mit 54 Jahren eigentlich nicht in das übliche Beuteschema. In der Regel wählen die „Kalt-Akquisiteure“ gezielt alte Menschen aus – in der Hoffnung, diese in die Irre führen zu können. Womöglich liegt es an dem Namen Ruth, der heute nicht mehr so gebräuchlich ist und auf ein höheres Alter schließen lässt. Bei der Suche nach Opfern leistet das gute alte Telefonbuch „wertvolle“ Dienste.

Die Götzenhainer Stadtwerke-Kundin hat der Redaktion ihr „Erlebnis“ geschildert. Zwei von drei Anrufen hat sie sogar aufgezeichnet. Den ersten hatte sie abrupt beendet, nachdem ihr die Sache ziemlich schnell spanisch vorgekommen war. „Der Mann hat so sehr genuschelt, dass ich vieles nicht richtig verstehen konnte. Er hat sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und gesagt, wir könnten von einer Senkung beim Strompreis profitieren“, schildert Ruth S. Sie brach das Gespräch ab und dachte, die Angelegenheit sei erledigt. Doch der Mann sprach – ziemlich stockend – noch zweimal auf den Anrufbeantworter. Sie habe ihn wohl falsch verstanden und möge sich doch bitte beraten lassen. Das sei eine „kostenlose staatliche Dienstleistung“ – was natürlich völliger Unsinn ist.

Als die Götzenhainerin nicht mehr abnahm, wurde der Anrufer pampiger. Wenn sie das Angebot nicht annehme, dürfe sie sich nicht wundern, wenn sie jahrelang einen höheren Preis bezahlen müsse. Das empfand Ruth S. nicht nur als dreist, das Ganze hat auch ein ungutes Gefühl bei ihr erzeugt. Zumal der mutmaßliche Betrüger ständig ihren Nachnamen betonte. Die Götzenhainerin hat das falsche Spiel schnell durchschaut, „aber wie reagieren alte Leute in solchen Fällen?“, fragt sie sich besorgt.

S. ist nicht auf die ominöse Offerte hereingefallen, hat stattdessen die Stadtwerke informiert. Dort ist man natürlich in Alarmbereitschaft – „unter solchen Geschichten leidet ja auch unser Ruf“, sagt Engel. Und der eine oder andere Kunde ist dem Unternehmen durch solche Machenschaften auch schon verloren gegangen. Engel warnt vor übereilten Abschlüssen, gerade auch bei sogenannten Haustürgeschäften. Ihm ist der Fall einer älteren Frau bekannt, die sich überrumpeln ließ. Bei ihr hatte ein Mann geklingelt und erklärt, er müsse den Kabelanschluss am Fernseher überprüfen. Als er wieder ging, bat er die Frau um eine Bestätigung, dass er da gewesen sei. Die Seniorin unterschrieb – und hatte einen neuen Stromvertrag abgeschlossen.

Dass es eine 14-tägige Widerspruchsfrist gibt, wissen viele nicht. Oft kommt die „Überraschung“ auch mit Verzögerung. Denn der neue Anbieter muss dem bisherigen den Wechsel melden. Wenn das erst nach mehr als zwei Wochen geschieht, die Frist also verstrichen ist, lässt sich der Vertrag nicht mehr rückgängig machen. Jörg Engel appelliert an Kunden der Stadtwerke, sich nicht blenden zu lassen und sich im Zweifel an das Kundenzentrum des Unternehmens zu wenden.

