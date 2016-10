TVD übernimmt Teile der Sportanlage an der Koberstädter Straße

Wichtiges Etappenziel erreicht

Dreieich - Nach langen Verhandlungen schließt die Stadt Dreieich einen Pachtvertrag mit dem Turnverein Dreieichenhain über Teilflächen der Sportanlage an der Koberstädter Straße. Der große Wurf, den ganzen Bereich einzubeziehen, ist aber nicht geglückt. Von Holger Klemm

+ So sieht das TVD-Gelände an der Koberstädter Straße aus. Die markierten Bereiche übernimmt der Hainer Verein, die Sportplätze bleiben im Verantwortungsbereich der Stadt. An der Halle im Norden liegt die Bouleanlage, im Süden finden sich das Ferienspielgelände, der Tennisplatz und die Beachsportanlage. © Stadt (p) Trotzdem zeigen sich alle Beteiligten zufrieden und sprechen von einem ersten wichtigen Schritt, dem ein weiterer noch folgen kann. Bürgermeister Dieter Zimmer hofft auf eine Signalwirkung auch für andere Vereine. Der TVD sei bislang der einzige Verein in Dreieich gewesen, der sich bereit erklärte, städtische Flächen und damit weitere Verantwortung zu übernehmen. Künftig verfügt der Verein über knapp 11.700 Quadratmeter, für die er teilweise schon seit jeher verantwortlich war. Dazu gehören die Tennis-, Beachsport- und Boule-Anlage. „Es gab aber die unterschiedlichsten vertraglichen Konstrukte“, hebt Vorstandssprecher Dr. Heiko Lenhard hervor. Nun habe der Verein für wesentliche Sportanlagen einheitliche vertragliche Grundlagen. Neu hinzu kommt das gesamte Ferienspielgelände einschließlich des dortigen Häuschens. Der TVD, der bereits das Sportzentrum in seiner Obhut hat, ist künftig für die Unterhaltung der gepachteten Flächen und der dazu gehörigen Gebäude verantwortlich. Die Stadt wird einmalig eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 5 000 Euro gewähren. Sie spart jährlich etwa 1 300 Euro an Kosten für die Pflege und Instandsetzung.

Gestern unterzeichnen Lenhard und der Erste Stadtrat Martin Burlon, der die Verhandlungen für die Stadt führte, im Rathaus den Vertrag. Die Laufzeit beträgt ab dem 1. Januar 2017 40 Jahre und neun Monate und entspricht damit dem schon bestehenden Erbpachtvertrag zum TVD-Sportzentrum. Der Vorstandssprecher sieht einen wesentlichen Schritt zur Zukunftssicherung des Hainer Vereins. Die übernommenen Bereiche können nun in eigener Regie betrieben, gepflegt und weiter entwickelt werden. „Die Stadt übergibt Flächen, die sie nun nicht mehr unterhalten muss, in beste Hände und spart dadurch Geld“, freut sich Burlon. Und der Verein habe mehr Platz für seine Aktivitäten.

Lesen Sie dazu auch: FWG-Anfrage ärgert Burlon Als zu komplex stellte sich aber das Vorhaben heraus, die gesamte Anlage mit den drei Sportplätzen mit einzubeziehen. Eine Einigung sei an den finanziellen Rahmenbedingungen gescheitert. Lenhard weist darauf hin, dass bei den Sportplätzen größere Investitionen abzusehen gewesen seien. Und da habe die Frage nach der Zuständigkeit im Raum gestanden. Für den TVD sei das Risiko zu groß gewesen. Zudem habe es Zweifel gegeben, ob eine Übernahme der gesamten Anlage mit den ehrenamtlichen Vereinsstrukturen zu stemmen sei.

+ Den Vertrag unterschrieben gestern TVD-Vorstandssprecher Dr. Heiko Lenhard und Erster Stadtrat Martin Burlon. Mit dabei waren auch Renate von Rockenthien, Monika Lenhard, Georg Fuhrländer, Gerhard Liebermann (alle TVD) und Bürgermeister Dieter Zimmer. © hok Zimmer räumt ein, bei den Verhandlungen an die Grenzen gestoßen zu sein. Die Stadt habe ja auch auf ihre finanzielle Seite schauen müsse. Es hätte ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten geben sollen. Deshalb sei es richtig gewesen, erst einmal mit der Übernahme eines kleineren Bereichs als gleich mit der größten Sportanlage in Dreieich zu beginnen, ergänzt Burlon. Trotz der Differenzen seien die Verhandlungen immer fair gewesen, heißt es unisono. Die Stadt habe den Verein zu keiner Zeit über den Tisch ziehen wollen, betont Gerhard Liebermann, früherer TVD-Vorstandssprecher. Er dankte angesichts der manchmal schwierigen Gespräche allen Beteiligten und Wegbegleitern.

„In Dreieichenhain wurde früher vieles mit Handschlag geregelt“, erzählt Liebermann. So habe es sich als schwierig herausgestellt, die genauen Eigentumsverhältnisse herauszufinden und die Grundstücke genau abzugrenzen. Bei der Aufklärung hätten Mitglieder geholfen und seien in Archive gefahren. Nun sei alles geklärt. Auf den Ergebnissen könne man in Zukunft aufbauen. Denn das große Ziel, dass der TVD eines Tages doch noch die gesamte Anlage übernimmt, habe man nicht aus den Augen verloren.

