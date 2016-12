Überfall auf Autohändler: Noch keine heiße Spur

Opfer sollte Bargeld abheben

Dreieich - Nach dem Überfall auf einen Gebrauchtwagenhändler am Mittwoch vergangener Woche in Sprendlingen haben die Ermittler offenbar noch keine heiße Spur.

„Wir sammeln Hinweise und werten diese aus“, sagt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Robert Hartmann. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse. Am 30. November gegen 17.45 Uhr waren vier Männer bei dem 34-Jährigen auf dessen Firmengelände in der Rostädter Straße aufgetaucht, um den Autohändler wegen eines vorher getätigten Gebrauchtwagenkaufs zur Rede zu stellen. Dabei hatten nach Angaben der Polizei nicht ganz 6 000 Euro den Besitzer gewechselt. Das Quartett schnappte sich den Geschäftsmann und fuhr mit ihm in dessen Wagen – einem silbergrauen Mercedes mit polnischem Kennzeichen – zur Frankfurter Sparkasse in der Hauptstraße.

Dort musste er mehrere hundert Euro abheben und den Tätern aushändigen. Unterwegs wurde das Opfer massiv bedroht und immer wieder geschlagen. Der Mann erlitt mehrere Prellungen, konnte das Krankenhaus aber inzwischen verlassen. Rätselhaft ist den Ermittlern, warum die gewalttätigen Gangster auf dem Weg zurück zum Firmengelände einen Umweg machten und einen Stopp in einem Waldweg nahe der Langener Asklepios Klinik einlegten. Die Polizei hofft vor allem, dass Passanten den Mercedes in der Nähe der Bank gesehen haben und weitere Hinweise geben können.

Der Käufer des Gebrauchtwagens ist ein 55-Jähriger aus Frankfurt. Er gilt als Hauptverdächtiger. Ein weiterer Täter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und soll nach Schilderung des Opfers arabischen Aussehens, 1,85 bis 1,90 Meter groß und von muskulöser Statur sein. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte einen schwarzen, dezenten Vollbart und kurze, dunkle Haare. Der Händler vermutet, dass die beiden anderen unbekannten Täter Polen sind. Alter der Männer: zwischen 30 und 40. Wer zur Aufklärung des Verbrechens beitragen kann, wendet sich unter 069/8098-1234 an die Kripo in Offenbach. (fm)

