Verkauf des Dreieicher Weihnachtskalenders gestartet

In 15 Jahren mehr als 650.000 Euro für soziale Projekte gesammelt

+ © Sauda © Sauda

Dreieich - Der Startschuss ist gefallen: Mit einer Kick-off- Veranstaltung in der Karl-Nahrgang-Schule haben die Initiatoren den Verkauf des 15. Dreieicher Weihnachtskalenders eingeläutet. Es ist der letzte Kalender-Jahrgang unter der Regie von Dr. Wolfgang Mühlschwein. Von Enrico Sauda

Ganz im Zeichen der Engel stand die Auftaktveranstaltung am Freitagabend. Die ging in der Götzenhainer Grundschule über die Bühne, da deren Schülern in diesem Jahr die Gestaltung des Titelbildes oblag. Gemalt hat das Bild übrigens der zehnjährige Farzin Khan, der selbst kein Weihnachten feiert. Unterstützt werden mit dieser Ausgabe 24 Förderprojekte mit rund 50.000 Euro. „Vor gut einem Jahr kam der Vorsitzende des Vereins Dreieicher Weihnachtskalender, Wolfgang Mühlschwein, auf uns zu und fragte, ob wir nicht als letzter Stadtteil den Kalender gestalten wollten“, erinnerte sich die stellvertretende Leiterin der Karl-Nahrgang-Schule, Sandra Neubauer. „Klar wollten wir. Und alles im Ort der Engel sollte sich um diese Wesen drehen“, erläuterte Neubauer.

Und das tat es auch. Die Kinder sangen engelsgleich Lieder über Engel, fragten sich, wie ein Engel aussehen könnte, und auf der Leinwand erschienen danach alle Engel, die die Götzenhainer Grundschüler für diesen Kalender gemalt oder gebastelt hatten. Zwei Wünsche hat die Schule, die der Dreieicher Weihnachtskalender möglich machen sollte. Den einen, eine Boulderwand, brachten die Schüler als Rätsel dar, den anderen, einen neue Küche, stellte die Theater-AG spielerisch vor. In den 15 Jahren seines Bestehens erfüllte der Verein etliche Wünsche und schüttete mehr als 650.000 Euro für soziale Projekte aus.

Für einen Einsatz von zehn Euro können die Käufer von Firmen gestiftete Preise gewinnen – und tun gleichzeitig Gutes. Zu haben ist der Kalender in vielen Geschäften in allen fünf Stadtteilen.

+ © Sauda Es ist der 15. Weihnachtskalender, aber der letzte für den Vorsitzenden Dr. Wolfgang Mühlschwein und Werner Suss, die beide seit Anbeginn für die Benefizaktion im Einsatz waren. „Ich habe früher schon gesagt, dass ich nach diesem Kalender mit der operativen Arbeit Schluss machen werde“, sagte Mühlschwein, der sich in seiner Rede an die Anfänge erinnerte und an seine Zeit beim Rotary-Club Offenbach-Dreieich. Obwohl der Verein seitdem sehr viel erreicht hat, wurmt Mühlschwein eins: Dass der Kalender immer mit seiner Person gleichgesetzt werde. „Es ist nicht mein Weihnachtskalender“, betonte er vor einigen hundert Zuhörern. Allerdings habe er es im Laufe der Jahre aufgegeben, sich gegen diese Reduzierung des Projekts zu wehren. „Der Weihnachtskalender ist kein Projekt der persönlichen Selbstverwirklichung der Macher“, so Mühlschwein. Oberstes Ziel sei, „bürgerschaftliches Engagement für Nächstenliebe und Toleranz in der Region Dreieich mit Respekt zu unterstützen“. So stehe es auch auf der Homepage des Vereins. „An diesem Ziel ist unsere Arbeit zu messen“, betonte Mühlschwein. Und hob abschließend hervor: „Wenn es brennt, dann ist der Weihnachtskalender da.“

Mit Blick auf die vergangenen eineinhalb Jahrzehnte resümierte Mühlschwein: „Wir haben unser Ziel erreicht. Der Kalender ist keine Sammelbüchse für beliebige Zwecke geworden.“ So könne es weitergehen, aber eben ohne ihn. Allerdings mit der Unterstützung des Rotary-Clubs und des Lions-Clubs, „die in den kommenden drei Jahren ein Drittel der Herstellungskosten für den Kalender übernehmen“, kündigte Mühlschwein an. So könne der Kalender für 2017, den die Erich-Kästner-Schule gestalten wird, in Angriff genommen werden.

Weitere Infos: www.dreieicher-weihnachtskalender.de