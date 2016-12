Wartezeiten im Bürgerbüro verkürzen

FDP blitzt mit Antrag zu Bürgerbüro ab

Dreieich - Bis Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD) mal so richtig aus der Haut fährt, muss schon einiges passieren. Der FPD-Fraktion gelingt es bei den Haushaltsberatungen in schöner Regelmäßigkeit, den Verwaltungschef in Wallung zu bringen. Von Frank Mahn

Meistens geht es um Forderungen, im Rathaus Stellen zu kürzen. Die 2016er-Sitzungsrunde machte da keine Ausnahme. Allerdings gingen die Liberalen mit ihrem Antrag, an der Besetzung des Bürgerbüros zu rütteln, baden. Mit ihrem Wunsch, eine halbe Stelle zu streichen, standen sie allein auf weiter Flur. Es blieb nicht das einzige Mal.

Im Haupt- und Finanzausschuss reagierte Zimmer ziemlich gereizt bei dem Thema. Schließlich seien nach Kienbaum schon reichlich Stellen in der Verwaltung abgebaut worden. Mit ihren Forderungen nach Streichungen suggeriere die FDP, dass die Mitarbeiter nicht genügend leisteten. Das Gegenteil sei der Fall. Durch die Folgen von Kienbaum sei bei vielen die Belastungsgrenze erreicht, so Zimmer. Man könne nicht immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern verteilen, kritisierte Zimmer den Antragsteller.

Im Bürgerbüro, in dem viele Aufgaben der Verwaltung gebündelt worden sind, „gibt es in Einzelfällen Wartezeiten von einer Stunde und mehr“, schilderte der Bürgermeister den Parlamentariern. Vor allem an den Samstagen und mittwochabends müssten Bürger manchmal einige Geduld mitbringen. Das auch, weil sich die Bearbeitungszeit pro Fall aufgrund rechtlicher Veränderungen verlängert habe. Deshalb sei man bestrebt, die Öffnungszeiten auszuweiten. Geplant ist ein zusätzlicher Nachmittag, der Wochentag steht nach Zimmers Worten noch nicht fest.

Aktuell können die Bürger montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr und jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr die Dienste der Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Deren Aufgabengebiet ist breit gestreut. An-, Ab- und Ummeldungen (auch von Gewerbe und Gastronomie), Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Einbürgerungen, Fischereischeine und mehr zählen zu den Leistungen, die von derzeit zehn Mitarbeitern auf 7,7 Stellen erbracht werden.

Es war nicht der einzige Vorstoß, mit dem die FDP auf die Nase fiel. Personal sparen wollte sie auch im Referat Bürger und Ordnung, genauer im Bereich Straßen- und Verkehrssicherheit. Ihr Antrag, eine 0,3 Planstelle zu kassieren, überzeugte den Rest des Hauses nicht. Und schließlich holten sich die Liberalen noch eine Abfuhr mit ihrem Anliegen, die geplante halbe Stelle für einen Feldschützen zu streichen.

