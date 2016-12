Langjähriger SPD-Chef mit Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet

Werner Müller hat die Messlatte hoch gelegt

+ © Strohfeldt Werner Müller staunte beim Ehrungsabend der SPD nicht schlecht, als sein langjähriges Engagement mit der Willy-Brandt-Medaille honoriert wurde. © Strohfeldt

Dreieich - Die Überraschung ist dem SPD-Ortsverein gelungen. Der kleine Kreis der Eingeweihten hielt bis zum Schluss dicht und so wurde der nichtsahnende Werner Müller mit der höchsten Auszeichnung dekoriert, die die Sozialdemokraten zu vergeben haben.

Der langjährige Vorsitzende der Dreieicher SPD ist für seine Verdienste um die Partei mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt worden. Der in Offenthal lebende Müller stand mehr als 20 Jahre an der Spitze der örtlichen SPD. Es könnte ein Rekord für die Ewigkeit sein. So lange hat es mit Abstand keiner ausgehalten seit der Gründung 1976. Bis 1995 verschliss der Ortsverein neun Vorsitzende, ehe Werner Müller das Ruder übernahm. Im Mai dieses Jahres ging diese Ära zu Ende, der einstige Erste Stadtrat Dreieichs (1989-1994) stellte sich nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger ist seither Dr. Thomas Vortmüller.

Auch wenn der 65-Jährige den Parteivorsitz abgegeben hat, lässt ihn die Kommunalpolitik nicht los. Nach wie vor ist er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Dietzenbacher Kreistag. Seit ein paar Tagen kann Müller sich auf diesen „Job“ noch stärker konzentrieren – der langjährige Abteilungsleiter im hessischen Wirtschaftsministerium hat seinen Ruhestand angetreten. Sein großes Engagement würdigte die SPD nun mit der Willy-Brandt-Medaille, die zu Hause natürlich einen Ehrenplatz bekommt. Vermutlich neben dem Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihm die Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid 2015 ans Revers heftete. (fm)