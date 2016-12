Wintergrillen in gemütlicher Atmosphäre

Ein einmaliges Highlight für die kommenden stürmischen, verschneiten Tage finden Sie im Königlich bayerischen Amtsgericht in Dreieich. Am Ende des Biergartens befindet sich nämlich eine finnische Grillhütte, Grillkota genannt.

Während der kalten Jahreszeit wird den Gästen hier die Möglichkeit geboten, in geschlossener Runde um ein prasselndes Grillfeuer zu sitzen und vorher ausgesuchte, vorbereitete Spezialitäten zu grillen. Aus drei köstlichen Menüs kann von Schweinekotelett, Rumpsteak, Schweinefilet, Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln, verschiedenen Salaten und vielem mehr ausgewählt werden. Die für 30 € gemietete Grillhütte steht Ihnen für Firmenfeiern, Geburtstage, oder einen besonders gemütlichen Abend mit der Familie und liebsten Freunden zur Verfügung.

Behagliche Stimmung und beste Bewirtung

Das dicke, finnische Holz speichert die Wärme, die durch die Grillglut entsteht während man selbst die Speisen grillt. Dadurch entsteht eine unvergleichlich behagliche Atmosphäre. Genießen Sie es trotz aller Abgeschiedenheit vom Serviceteam bewirtet zu werden, damit an einem besonderen Winterabend kein Wunsch unerfüllt bleibt. Sollte Ihnen nach bayerischen Schmankerln von der Grillhaxe bis zu Alm-Käsespätzle und Kaiserschmarrn sein, so werden Sie in den Gasträumen mit bayerischer Gemütlichkeit empfangen, die neben dem Speisen auch zum Verweilen mit angeregten Gesprächen einlädt.

Fast 30 Jahre bayerische Schmankerl in Dreieich

Bereits 1988 kam die heutige Restaurantbesitzerin Ingrid Riedel mit ihrer traditionell bayerischen Küche, einem Herz voller Hoffnung und dem heutigen Zeitgeist nach Dreieich und eröffnete dort das Gasthaus „Zum Königlich bayerischen Amtsgericht“. Durch die Leidenschaft für die althergebrachte Kochkunst, den hausgemachten Speisen und eine stetige Weiterentwicklung, auch mit „Low Carb“ oder vegetarischen Gerichten, hat sich die Gaststätte bei seinen Besuchern bekannt und beliebt gemacht.