Dreieichbahn: Im Zaun klaffen Sicherheitslücken

Stadt nimmt Gleis-Betreiberin DB Netz AG in die Pflicht

+ © p Der Fuß- und Radweg, der unter der Autobahnbrücke bis zur Weibelfeldschule verläuft, ist ein hoch frequentierter Schulweg. Vermutlich mutwillig geschaffene Schneisen zeugen davon, dass der ein oder andere die Abkürzung über die Gleise nimmt. Unter der Autobahnbrücke fehlt es gänzlich an einer Barriere zum Gleis. © p

Dreieichenhain - Die Strecke der Dreieichbahn ist im Stadtgebiet an neuralgischen Stellen eingezäunt. Doch längst nicht alle Barrieren sind intakt. Von Cora Werwitzke

An zwei Punkten sieht die Stadt dringenden Handlungsbedarf – und nimmt dazu die Deutsche Bahn Netz AG als Betreiberin der Gleisstrecke in die Pflicht. Wer den Fuß- und Radweg von der Haltestelle Weibelfeld unter der Autobahnbrücke hindurch in Richtung Weibelfeldschule (Rückseite) nimmt, kommt den Gleisen sehr nah. Ein Jägerzaun und Gestrüpp dienen als Barriere. Allerdings immer wieder mit auffälligen Lücken. Kleine Schneisen und Trampelpfade zeugen davon, dass an manchen Stellen die gefährliche Abkürzung über die Gleise genommen wird. Mitunter scheint der Jägerzaun deshalb mutwillig zerstört worden zu sein, in anderen Abschnitten sieht es eher so aus, als sei er über die Jahre in sich zusammengefallen. Besonders eklatant ist die fehlende Sicherung der Gleise unter der Autobahnbrücke. Dort stehen nur ein paar Pfosten, wohl Überbleibsel einer einstigen Barriere.

Erster Stadtrat Martin Burlon ist bei dem Anblick nicht wohl – „insbesondere weil dieser Abschnitt ein ganz wesentlicher Schulweg für Schüler der Weibelfeldschule ist.“ Bereits Mitte Oktober hatte er sich deshalb und mit Blick auf einen ebenfalls niedergetrampelten Zaun an der Gleisstraße schriftlich an die DB Netz AG gewandt. Das Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn sagte zu, sich die Begebenheiten vor Ort anzuschauen. Auf weitere Reaktionen wartet Burlon bisher aber vergeblich. Dabei bekommt er wiederum Druck aus der Politik gemacht: Die SPD-Fraktion hat das Thema bereits mehrfach angesprochen. Mit Gisela Schäfer hat die Partei ein Mitglied in ihren Reihen, das sich auch in der Flüchtlingsarbeit engagiert und so auf den Missstand nahe der Unterkunft an der Gleisstraße aufmerksam geworden ist. Die Lücken entlang des Fuß- und Radwegs zur Weibelfeldschule sind dem Dienstleistungsbetrieb Dreieich/Neu-Isenburg bereits eine Weile ein Dorn im Auge. Burlon ist zu Ohren gekommen, dass die DB Netz AG dazu tendiert, die Zuständigkeit von sich zu weisen: Demnach argumentierte das Unternehmen in einer schon etwas zurückliegenden ersten Reaktion gegenüber der Verwaltung sinngemäß, dass der Jägerzaun historisch bedingt auf der städtischen Wegeparzelle stehe. So sei aufgrund des formaljuristischen Eigentums der Stadt und aufgrund des mangelnden Sicherungsbedürfnisses der Anlagen keine Zuständigkeit und keine Notwendigkeit des Tätigwerdens gegeben.

„Ich hoffe, dass diese Aussage so nicht gefallen ist, da ich eine Verantwortlichkeit der DB Netz AG in jedem Fall sehe“, so Burlon. Genauso klar hat er das in seinem Schreiben auch formuliert. Natürlich könne die DB Netz AG nicht alle Strecken gegen unbefugtes Betreten sichern. „Aber an Schulen mit vierstelligen Schülerzahlen sollte dies doch keine Frage sein!“ Aus Burlons Sicht ist eine erhöhte Sicherung in Form eines durchgehenden Zauns – zumal in der langgezogenen Kurve um die Weibelfeldschule – nicht nur angezeigt, sondern dringend notwendig. Als etwas komplexer entpuppt sich der Abschnitt unter der Autobahnbrücke: Der Grund gehört – der Autobahn geschuldet – dem Bund. „Die Sicherung dort ist also eine Sache, über die sich DB Netz AG und Bund einig werden müssen“, sagt Burlon.

Zugute halten muss man dem Infrastrukturunternehmen die zügige Instandsetzung eines Zauns gleich neben dem Bahnübergang Heckenweg vor einigen Monaten. In unmittelbarer Nähe ist aber auch an der Gleisstraße ein ehemals vorhandener Zaun vollkommen niedergetrampelt beziehungsweise entfernt worden. „Dort in der Sackgasse leben mittlerweile etliche Kinder, die natürlich auch draußen spielen“, vergegenwärtigt Burlon. Deshalb sollten die dort verlaufenden Gleise ebenfalls besser geschützt sein. Eine Stellungnahme der Deutschen Bahn AG zu den konkreten Beispielen in Dreieichenhain war bis Redaktionsschluss nicht zu bekommen.