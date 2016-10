A 661 ab heute teilweise gesperrt

Verkehr umgeleitet

Egelsbach/Langen - Von heute Abend, 21 Uhr, bis Montagfrüh um 5 Uhr wird der Egelsbacher Anschluss der Autobahn 661 wegen Bauarbeiten gesperrt.

Nach Angaben von Hessen Mobil wird der Verkehr in Richtung Frankfurt beziehungsweise Darmstadt über die Kreisstraße 168 und die Langener Nordumgehung umgeleitet. In Richtung Egelsbach endet die Fahrt auf der A 661 an der Anschlussstelle Langen.

Grund der Vollsperrung ist einerseits die Sanierung der A 661-Fahrbahn, die eine neue Deck- und Bindeschicht erhält, andererseits die Fertigstellung des letzten Verbindungsstücks zwischen Autobahn und Bundesstraße 3. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung liegen laut Hessen Mobil bei annähernd 210 .000 Euro.

Erst gestern Nachmittag war es auf der A661 in Höhe der Anschlussstelle Langen zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten gekommen: Eine Fahrerin war dort auf nasser Fahrbahn mit ihrem Auto in den Gegenverkehr gerutscht. (hob/jrd)

