Betreuung der Wilhelm-Leuschner-Schule ist heute Großprojekt

Wohlfühlort für 280 Grundschüler

+ © Gebhardt Mit einem Pippi-Langstrumpf-Lied setzen Mädchen und Jungen aus der Betreuung bei der Feierstunde musikalische Akzente. © Gebhardt

Egelsbach - Die Schulbetreuung der Wilhelm-Leuschner-Schule feiert ihren ersten zweistelligen Geburtstag. Das gemeinschaftliche Angebot der Gemeinde und der Grundschule ist ein „Vorzeigeprojekt in Egelsbach“, lobt Bürgermeister Jürgen Sieling. Aktuell werden dort nach dem Unterricht 280 Jungen und Mädchen betreut. Von Sina Gebhardt

Die gefüllten Sektgläser auf dem Tisch bilden die Zahl Zehn und warten darauf, endlich getrunken zu werden. Zur Feierstunde am Dienstag ziehen die Initiatoren der Schulbetreuung ein Zwischenfazit, das da lautet: Der Bedarf wächst und die Nachfrage steigt ständig. Noch konnte die Schulbetreuung mit ihren elf pädagogischen Mitarbeitern in diesem Jahr alle Kinder aufnehmen. Das offene Ganztagskonzept sei „das Beste, was für die Kinder dieses Ortes auf dem Markt ist“, erklärt Schulleiter Martin Höhn und fügt lächelnd hinzu: „Und wir wären schön blöd, wenn wir an diesem Konzept rütteln würden.“

Neben dem funktionierenden Konzept zeichne sich die Schulbetreuung durch mehrere Erfolgsfaktoren aus, so Höhn: Einen absolut verlässlichen Partner mit der Gemeinde, eine hohe Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter und pädagogisch wertvolle, gemeinschaftliche Arbeit an den Kindern. Das Resultat: „In den zehn Jahren hatte ich noch keine Beschwerde auf dem Schreibtisch – und sowas kommt nur selten vor.“

Grund zur Beschwerde hat bei diesem kinder- und arbeitnehmerfreundlichen Angebot auch niemand: Von 7 bis 17 Uhr können Eltern, die beide berufstätig sind, ihre Kinder im Grundschulalter in die Schulbetreuung geben, die nur für zwei Wochen im Jahr geschlossen hat. „Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist heute eben, dass Frauen auch arbeiten und da bietet die Schulbetreuung eine große Verlässlichkeit“, urteilt Frank Richter, Vorsitzender des Schulelternbeirats. „Und die Erzieher machen eine richtig gute Arbeit.“

Die ist allerdings alles andere als leicht, wie Heike Vetter, pädagogische Leiterin der Kinderbetreuungseinrichtungen, und Claudia Pulwer, seit acht Jahren Leiterin der Schulbetreuung, aus eigener Erfahrung wissen. „Wir haben damals mit rund 80 Kindern angefangen, seitdem gingen die Zahlen ständig aufwärts. Die größte Herausforderung dabei ist die Koordination.“ Und das nicht nur wegen des Mittagessens, bei dem 280 hungrige Mäuler gestopft werden wollen. Denn das umfangreiche Angebot der Schulbetreuung beinhaltet unter anderem auch Ferienprogramm, Hausaufgabenbetreuung und zahlreiche AGs, darunter viele Musikprojekte.

Wie zum Beweis stößt eine kleine Delegation der Grundschüler zur Feierstunde dazu und gibt mit dem Pippi-Langstrumpf-Lied eine Kostprobe ihres Gesangs. Dann wird endlich die Sektgläser-Zehn aufgelöst und angestoßen auf das „hessenweit einzigartige Projekt, das wir auch in Zukunft fortführen wollen“, verspricht Sieling.