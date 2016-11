Antrag zur Legalisierung der Hausgärten findet keine Mehrheit

An der Nahrgang-Straße

Egelsbach - Die Gemeinde hat den Anwohnern der Karl-Nahrgang-Straße den kleinen Finger gereicht: Deren Privat- und Hausgärten sind, obwohl laut Flächennutzungsplan „illegal“, nicht länger als so genannte Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Leimenkaute vorgesehen. Von Holger Borchard

Die ganze Hand bekommen die Gartenbesitzer freilich nicht hingestreckt. Die im Bauausschuss ins Spiel gebrachte Legalisierung der Gärten scheint kaum mehrheitsfähig. Es sind die Grünen und Linke-Parlamentarier Wolfgang Klein, die am Dienstagabend im Bauausschuss der Gemeindevertretung der Legalisierung der Haus- und Privatgärten an der Nahrgang-Straße das Wort reden. Bekanntlich waren die Gärten im Zuge der Planung für das Neubaugebiet Leimenkaute kurzerhand auf dem Papier von der Gemeinde als Ausgleichsflächen vereinnahmt worden – mit dem Ziel, die Grundstücke von den Anwohnern zu erwerben. Selbige hatten freilich gegen diese Drohkulisse aufbegehrt und ihrerseits mit einer sogenannten Normenkontrollklage gegen den kompletten Bebauungsplan gedroht. Nach neun Monaten Gerangel und unter dem Eindruck zunehmenden politischen Drucks ruderte man im Herbst im Rathaus zurück, kassierte im Sinne der Gartenbesitzer die Planung und schrieb Ausgleichsflächen im Bereich „Pohlebäcker Loch“/Kammereck in die Vorlage.

Die wasserdichte Fixierung dieser Änderung im Bebauungsplan vollziehen die Gemeindevertreter im Zuge der aktuellen Sitzungsrunde – die Zustimmung ist unumstritten. Grüne und Linke satteln gleich einen gemeinsamen Ergänzungsantrag drauf: „Die Haus- und Freizeitgärten werden als Kleingartengebiet ausgewiesen.“ „Das ist die logische Konsequenz aus dem Beschluss der Gemeindevertretung von Anfang Oktober“, betont Wolfgang Klein. „Indem wir die Flächen im Plan als Kleingärten ausweisen, ziehen wir einen sauberen Schlussstrich und setzen außerdem das um, was der Kreis Offenbach als Träger öffentlicher Belange schon in seiner Stellungnahme angeregt hat.“ Klein zitiert: „Aufgrund der tatsächlich vorhandenen umfangreichen Kleingärten in diesem Gebiet wird angeregt, zumindest das ortsnahe Teilgebiet auch als Gartengebiet auszuweisen.“

„Da bin ich komplett anderer Meinung“, hält Bernhard Kurpiela (CDU) entgegen. „Eine Legalisierung dieses Teilbereichs ist genau das, was wir als Gemeinde nicht wollen. Zum einen wüsste ich nicht, warum wir den Eigentümern einen solch unlauteren Vorteil gegenüber anderen gewähren sollten, zum anderen schaffen wir damit einen Präzedenzfall. Es gibt schließlich vorneweg 40 bis 50 weitere Gärten im Ort, für die genau das Gleiche gilt. Und diese Fälle würden uns dann allesamt um die Ohren fliegen.“ Insofern müsse man sämtliche Egelsbacher Gärten befreien oder keinen.

Konkret gehe es im Zuge der Leimenkaute aber nun mal um die Nahrgang-Straße, insistiert Grünen-Fraktionschef Harald Eßer – „und konkret geht es darum, das auszuführen, was die Gemeindevertreter am 6. Oktober einstimmig beschlossen haben.“ Eßer zitiert ebenfalls: die Planung „so zu ändern, dass hinsichtlich der Hausgärten und der Gärten im nördlichen Bereich der Nahrgang-Straße der gegenwärtige Zustand bestmöglich erhalten“ werde. „Bestmöglich heißt für mich Legalisierung“, erklärt Eßer. Mitnichten, halten CDU und SPD dagegen. „Gegenwärtiger Zustand heißt gegenwärtiger Zustand“, so ihre Interpretation.

Axel Vogt (FDP) bereichert die Debatte um eine weitere Komponente. „Bringt die Ausweisung als Gärten Vorteile für die Gemeinde, weil sie dafür Grundsteuer A oder B einziehen könnte?“ Erstmal bedeute ein solches Vorhaben heillos viel Arbeit, entgegnet Bauamtsleiter Stephan Bierling, ganz unabhängig davon, ob die Gemeinde dies überhaupt wolle. „Der regionale Flächennutzungsplan weist die Grundstücke als landwirtschaftliche Flächen aus.“ Abgesehen davon könne er nur dringend davor warnen, das Thema Gärten-Legalisierung mit dem Bebauungsplan Leimenkaute zu verquicken, so Bierlings Hinweis. Am Ende heben nur die Grünen die Hand für den Änderungsantrag („Einzelkämpfer“ Klein hat kein Stimmrecht), bei den übrigen Fraktionen überwiegt die Skepsis.

