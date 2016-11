100 Tonnen Streusalz gebunkert

Vorrat reicht locker für milden Winter

Egelsbach - In Egelsbach sieht man sich ebenfalls für Eis und Schnee gewappnet. „In der Winterhalle lagern hundert Tonnen Streusalz, das reicht ein Weilchen“, sagt Peter Auth, stellvertretender Leiter des örtlichen Bauhofs, schmunzelnd.

„Im Ernst: Wenn der Winter wieder so vergleichsweise mild wird, wie in den vergangenen Jahren, kommen wir mit diesem Vorrat locker über die Runden“, so Auth. Besonderen Wert legt er auf die Feststellung, dass Salz in Egelsbach effektiv zum Einsatz komme, sprich nur dann verwendet werde, wenn Eisbildung es unumgänglich macht. „Wir versuchen, die Umwelt und unser Budget zu schonen, wann immer es geht.“ Für den Winterdienst steht ein Stab von 16 Bauhofmitarbeitern parat, der in zwei Bereitschaftsgruppen unterteilt ist. Der Fuhrpark ist ebenfalls auf Winter umgestellt – „unser Ladog, eine Art Schmalspur-Lkw, mit dem wir überall hin kommen, ist mit Räumschild und Salzstreuer ausgerüstet; die sogenannten Kommunalschlepper sind gleichermaßen einsatzbereit“, fasst Auth zusammen.

Für den Einsatz bei Schnee und Eis gilt nach wie vor die von Stufe eins bis drei untergliederte Prioritätenliste. „An erster Stelle stehen stets die Straßen, auf denen die Buslinien verkehren, daneben die Bushaltestellen und Fußgängerüberwege. „Im Anschluss folgen die Hauptverkehrsstraßen und weitere verkehrsreiche Strecken sowie die Wege zu Schule, Kitas, Rathaus, Bürgerbüro oder Sporthalle“, zählt Auth auf. In Nebenstraßen freilich warten die Bürger sehr lange, wenn nicht sogar vergeblich, sofern General Winter sich mit ganzer Härte zeigt. „Nebenstrecken und kleine Straßen sind im Winterdienstplan gar nicht mehr drin, weil wir das schlicht personell nicht schaffen.“

Die Aufgabe, die Winterdienstbereitschaft zu alarmieren, wird sich Auth in den kommenden Monaten im wöchentlichen Wechsel mit Bauhofleiter Helmut Regenfelder teilen. „Wir haben jeder eine Wetterstation zu Hause“, verrät Auth. „Nachts um drei Uhr schaust du da als Diensthabender drauf und bei null bis drei Grad Temperatur ist Achtung angesagt.“ Sollte es um diese Zeit schon junge Hunde schneien beziehungsweise spiegelglatt sein, erübrigt sich das Prozedere natürlich, dann rückt die Mannschaft automatisch aus. Ansonsten gilt: „Wir fahren verschiedene festgelegte Stellen im Ort ab, messen dort unter anderem mit Laser-Thermometern ganz exakt die Bodentemperaturen und treffen dann eine Entscheidung“.

Apropos: Wer hätte gedacht, dass die winterlichen Temperaturen in Egelsbach vom einen Ende des Orts zum anderen mitunter um mehrere Grad differieren? „Das kommt in der Tat immer wieder bei den Messungen heraus – gerade in Bayerseich ist es gerne mal deutlich kühler als etwa im Ort entlang der Bahnlinie“, plaudert Auth aus dem Nähkästchen. (hob)

Rubriklistenbild: © dpa