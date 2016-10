Eine Turnhalle verschwindet - am Ende geht’s ruck, zuck

An der Heidelberger Straße

+ © Strohfeldt © Strohfeldt

Egelsbach - Die alte Turnhalle der Egelsbacher Wilhelm-Leuschner-Schule an der Heidelberger Straße ist Geschichte. Die Bagger leisteten ganze Arbeit beim Abriss des maroden Gebäudes, in dem schon seit 2011 kein Sport mehr getrieben wurde.

Nach Egelsbach geschickt hat das schwere Gerät der Kreis Offenbach, dem als Schulträger auch das Grundstück gehört. Spannende Frage: Wie geht es nun weiter auf dem Areal? „Bislang gibt es keine Überlegungen zum weiteren Umgang mit dem Gelände“, hieß es dazu gestern im Dietzenbacher Kreishaus. Dies wiederum dürfte die Verantwortlichen im Egelsbacher Rathaus hellhörig werden lassen. „Wir hoffen, dass nach dem Abriss nicht einfach wieder Stille einkehrt, auf dass sich die nächsten Jahre da nix tut“, merkt Bürgermeister Jürgen Sieling an. Stünde das Grundstück zum Kauf, wäre die Gemeinde nicht abgeneigt, lässt der Rathauschef durchschimmern und kündigt an: „Ich schreibe jetzt mal an Landrat Oliver Quilling und frage, wie es weitergehen könnte.“ (hob)