Jetzt hat das Eigenheim einen eigenen Verein

Egelsbacher heben Pro Saalbau-Eigenheim aus der Taufe

Egelsbach - Pro Saalbau-Eigenheim – so heißt der vor wenigen Tagen von Egelsbachern aus der Taufe gehobene Verein. Von Holger Borchard

Die Gründungsversammlung ist standesgemäß im Eigenheim über die Bühne gegangen; der Name ist Programm: „Unser Verein wird sich ausschließlich um den Erhalt und die Wiedereröffnung des Eigenheims bemühen“, betont Hans-Jürgen Rüster, der zusammen mit Andreas Schweitzer den Vorsitz übernommen hat. „Ideen dazu gibt es schon sehr viele, verwirklichen wollen wir sie gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Verwaltung. “.

Die sozialen Netzwerke reagierten schnell. Im Eigenheim brennt Licht – das Gitter, das den Zugang zur Gaststätte versperrt, ist weg, es gehen Leute rein. Was ist da los? Wiedereröffnung? Nein, so weit ist’s noch nicht, aber das war immerhin der erste Schritt in diese Richtung. „Es fühlte sich toll an“, merkt Rüster an, „und nach einer kleinen Reinigungssaktion war fast schon wieder alles beim Alten.“ Nun genehmige sich der Verein noch einige Tage Zeit und werde sodann die Bürger informieren und natürlich um weitere Mitglieder werben. „In einer kleinen Infobroschüre wollen wir unsere Ziele und Maßnahmen erläutern“, blickt Rüster voraus. Vereinskonten gelte es ebenfalls zu eröffnen, sobald dies erfolgt sei, könne man Online-Anmeldeformulare bieten.

Bürgermeister Jürgen Sieling ist als geladener Gast mit dabei, abgesehen davon sind knapp 30 Personen zur Gründungsversammlung gekommen. Sie verabschieden einstimmig die Satzung, in der die Aufgaben des Vereins näher benannt sind:

Durchführung von beziehungsweise Beteiligung an Projekten im Bereich der Wiederinbetriebnahme des Gebäudes.

Mitwirkung an und Organisation von Vorträgen, Veranstaltungen, Tagungen sowie Fort- und Ausbildungen.

Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Körperschaften, Verbänden, Organisationen sowie öffentlich-rechtlichen Trägern bezüglich der Zweckbestimmung.

Ideelle und materielle Unterstützung zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke des Wiederaufbaus und Betriebs des Eigenheims.

Schweizer und Rüster zur Seite stehen im Vorstand Schriftführerin Gaby Melk und die Beisitzer Bernd Anthes, Thomas Geiß, Andreas Hahn, Dominique Hahn, Edgar Kraft, Dietmar Schlapp, Bettina Seehawer, Stefan Seib-Melk sowie Sven Strunz.